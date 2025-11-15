Gute Stimmung bei den Spielern der österreichischen Nationalmannschaft nach dem Sieg in Zypern. KEYSTONE

Spanien und Belgien müssen den letzten Spieltag der WM-Qualifikation abwarten, um sich offiziell das Ticket für die WM 2026 zu sichern. Österreich kann hoffen, es bereits am Samstag zu schaffen.

Keystone-SDA SDA

Europameister Spanien erfüllte die Pflicht in Georgien ohne Mühe. Doppeltorschütze Mikel Oyarzabal, Martin Zubimendi und Ferran Torres sorgten für den diskussionslosen 4:0-Sieg in Tiflis. Weil aber die Türkei gegen Bulgarien (2:0) durch einen Penalty von Hakan Calhanoglu und ein Eigentor ebenfalls gewann, könnte der erste Verfolger theoretisch noch an den Spaniern vorbeiziehen. Dafür wäre am Dienstag in Sevilla allerdings ein türkischer Sieg mit sieben Toren Unterschied nötig. Nicht nur, weil Spanien bisher in der Qualifikation noch gar kein Tor zugelassen hat, ist das ein unvorstellbares Szenario.

Belgien nur mit Remis

Belgien verpasste am Samstag die vorzeitige Qualifikation wegen eines Fehltritts in Astana. Durch das 1:1 in Kasachstan könnten Nordmazedonien oder Wales am letzten Spieltag noch an den «Diables Rouges» vorbeiziehen. Dastan Satpajew spielte aus Sicht der Belgier den Spielverderber. Der 17-jährige Stürmer, der im kommenden Sommer von Kairat Almaty zum FC Chelsea wechseln wird, sorgte für die frühe Führung der Kasachen. Hans Vanaken traf kurz nach der Pause nur noch zum Ausgleich.

Das unerwartete Remis dürfte für Belgien ohne Konsequenzen bleiben. Mit einem Sieg am Dienstag gegen die noch punktelosen Liechtensteiner haben sie das WM-Ticket auf jeden Fall auf sicher.

Arnautovic trifft zweimal

Für Österreich rückte die erste WM-Teilnahme seit 1998 ein weiteres Stück näher. Das Team von Nationaltrainer Ralf Rangnick sicherte sich mit dem 2:0 auf Zypern im schlechtesten Fall die Playoffs. Der 36-jährige österreichische Rekordspieler und -torschütze Marko Arnautovic traf doppelt und steht jetzt bei 47 Treffern in 129 Länderspielen. Bei einem Punktverlust von Bosnien-Herzegowina gegen Rumänien am späteren Abend stünde die WM-Teilnahme der Österreicher definitiv fest.