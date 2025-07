Wück vor EM-Halbfinale gegen Spanien: «Werden viel leiden müssen»

STORY: Training vor dem EM-Halbfinalspiel gegen Spanien. In Zürich, wo auch am Mittwoch gespielt werden wird, bereiteten sich die Fussballfrauen von Trainer Christian Wück am Dienstag auf die kommende Begegnung vor. Am Samstag erst hatte die Nationalmannschaft mit zehn Frauen auf dem Platz gegen Frankreich gewonnen, mit 1:1 bzw. 6:5 nach Elfmeterschiessen. Christian Wück / Bundestrainer «Es war wichtig, diese Zeit für die Regeneration zu nutzen. Wir sind aber noch nicht am Ende. Wir sind froh, dass wir morgen Abend erst spielen, dass wir auch noch den heutigen Tag und den Vormittag morgens nutzen können», so der Bundestrainer in der Pressekonferenz vorm Spiel. Viel Zeit zur Erholung und Vorbereitung auf die Gegnerinnen blieb den Nationalspielerinnen seit Samstag nicht. «Von der körperlichen Fitness her war die Hauptaufgabe bei den Physiotherapeuten gelegen, bei der medizinischen Abteilung, die Eistonne war ein wichtiges Thema. Mit der Gegnervorbereitung haben wir ehrlich gesagt erst heute begonnen. Da wissen die Spielerinnen jetzt, was auf sie zukommt. Sie wissen, welche Lösungen wir für sie auf dem Platz gefunden haben und wie wir das Ganze nutzen wollen.» Einzelheiten behielt der Trainer, wie zu erwarten war, für sich. Aber er hatte eine Einschätzung der Spanierinnen parat. Die haben bisher alle vier Spiele dieser EM gewonnen. «Dieses Kurzpassspiel, was die Spanierinnen auszeichnet... Ich glaube, wir werden viel hinterherlaufen, wir werden viel leiden müssen, weil wir keinen Ball haben. Aber wir müssen die richtigen Momente abwarten und die richtigen Momente ergreifen, um unser Spiel durchzusetzen.» Dann warf Spielerin Rebecca Knaak einen Blick zurück auf die Begegnung vom Wochenende. Rebecca Knaak / Abwehrspielerin «Es war das perfekte Beispiel für Leidenschaft, Kampf, Wille, Geschlossenheit, all diese Werte, die wir verkörpern. Und das wird auch im nächsten Spiel natürlich wieder wichtig sein. Und natürlich werden wir uns taktisch auch auf Spanien einstellen. Wie wir gerade gesagt haben. Wir werden natürlich auch vom Trainerinnenteam immer perfekt vorbereitet. Aber diese Grundlage, die hat auf jeden Fall das Frankreichspiel gebildet.» Das Spiel am Samstag hatten die Nationalspielerinnen noch zu zehnt bestreiten müssen. Am Mittwoch aber dürften beim Anpfiff um 21:00 im Letzigrund in Zürich wieder elf Frauen auf dem Platz stehen. Auf deutscher Seite fallen Herndrich, Nüsken, Gwinn und Linder aus – wegen gelber oder roter Karten bzw. verletzungsbedingt. Carlotta Wamser wäre aber wieder spielberechtigt.

22.07.2025