Nach dem verlorenen WM-Final fliessen bei Argentiniens Superstar Lionel Messi die Tränen. Kurze Zeit später lässt sich Messi-Fan Donald Trump mit den Spaniern feiern.

Darum geht’s Lionel Messi verliert mit Argentinien den WM-Final gegen Spanien.

Beim Superstar fliessen nach seinem womöglich letzten Länderspiel die Tränen.

Feiern lassen sich dagegen die Spanier – und mit ihnen der zuvor ausgepfiffene Donald Trump. Denn der US-Präsident darf auf dem Pokal-Foto nicht fehlen. Zusammenfassung erstellt mit

Argentinien verliert den WM-Final gegen Spanien und beendet damit womöglich die Nationalmannschaftskarriere von Lionel Messi. Der Superstar bleibt über die gesamte Spieldauer blass. Während Paredes auf die Spanier losgeht, verarbeitet Messi die Niederlage deutlich sportlicher. Nach dem Spiel fliessen beim Superstar die Tränen. Ein Anblick, den viele Fussball-Fans kaum ertragen.

Donald Trump, ein bekennender Messi-Fan, überwindet die Trauer dagegen relativ schnell. Langsamen Schrittes, als wollte er seinen Erzfeind «Sleepy Joe» Biden parodieren, schleicht Donald Trump nach dem Schlusspfiff an der Seite von FIFA-Boss Gianni Infantino über den Rasen. Denn der 80-Jährige darf die Medaillen und den Pokal überreichen.

Und nach getaner «Arbeit» will Trump die Bühne dann gar nicht mehr verlassen. Sein Busenfreund Gianni Infantino versucht zwar noch den US-Präsidenten wegzulotsen, doch nur mit mässigem Erfolg. Während Rodri den Pokal in die Höhe stemmt, da steht Trump immer noch auf der Bühne. Immerhin ist er nur am Bildrand zu sehen. Bei der Klub-WM vor einem Jahr stand er nach der Pokalübergabe noch im Zentrum des Universums und sorgte damit für reichlich Irritationen.

Die Spanier stemmen den Pokal in die Höhe und Gianni Infantino versucht Donald Trump von der Bühne zu holen. Imago

Trump, der das Spiel hinter einer kugelsicheren Scheibe verfolgte, schien seinen einzigen Auftritt bei der WM aber zu geniessen. Was gibt es auch Schöneres, als einen Sonntagnachmittag mit seinem besten Freund zu verbringen und sich mit goldenen Schnipseln berieseln zu lassen?

Romantische Szenerie: Donald Trump und Gianni Infantino geniessen den Gold-Regen. Imago

Trump, der Würdenträger des FIFA-Friedenspreises, hat übrigens bereits vor dem Spiel angekündigt, dass er die WM «sofort» wieder in die USA holen will. «Wir müssen das wiederholen, und zwar, solange ich noch da bin. Hörst du das, Gianni?!»

Stand jetzt findet die nächste WM im Jahr 2030 allerdings in Portugal, Spanien und Marokko statt. Zudem werden drei Partien, darunter das Eröffnungsspiel, in Südamerika ausgetragen. Geht alles mit rechten Dingen zu und her, so wäre Donald Trump dannzumal aber ohnehin nicht mehr US-Präsident.

US-Präsident Donald Trump wird von seiner Ehefrau Melania und FIFA-Boss Gianni Infantino flankiert. Imago

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