Frankreich und England bestreiten am Samstagabend (23 Uhr) in Miami das Spiel um Platz 3 an der FIFA-WM. Diese Partie verkam schon mehr als einmal zum Kehraus.

Aber beiden Teams geht es durchaus noch um etwas: Frankreich will Trainer Didier Deschamps einen ehrenwerten Abschied bescheren, zudem kann Kylian Mbappé das Klassement der Torschützen auf Platz 1 beenden. Und schliesslich ist in Duellen der «Grande Nation» gegen England immer auch Prestige im Spiel. Eine komplette B-Elf ist deshalb bei Frankreich nicht zu erwarten.

Und England? Thomas Tuchel musste seit der Halbfinalniederlage gegen Argentinien nach einer 1:0-Führung viel Kritik einstecken. Eine weitere Niederlage würde das Bild der durchaus guten Weltmeisterschaft weiter trüben und den Druck mit Blick auf die Heim-Europameisterschaft von 2028 erhöhen. Harry Kane und Jude Bellingham haben zwei Tore weniger als Kylian Mbappé und Lionel Messi und verfügen so auch noch eine kleine Chance auf den Goldenen Schuh.