Die Berichterstattung über die Fussball-WM sorgte für beste Quoten beim Schweizer Fernsehen SRF. Mit dem Live- und Rahmenprogramm im TV erreichte SRF über vier Millionen Menschen in der Deutschschweiz.

SRF (auf dem Bild Sascha Ruefer als Kommentator aller Schweizer Spiele) ist mit der WM-Bilanz sehr zufrieden

Die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft verfolgten durchschnittlich 871’000 Zuschauende (Marktanteil: 76,6 Prozent). Auch das Onlineangebot von SRF Sport wurde mit rund 107 Millionen Visits und über 22 Millionen Livestreams-Starts stark genutzt.

Die meisten Leute sahen den Final

Vom 11. Juni bis am 19. Juli übertrug SRF alle 104 Spiele der Fussballweltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA live. Den Final zwischen Spanien und Argentinien vom Sonntag verfolgten im Durchschnitt 1,15 Millionen Personen (Marktanteil: 76 Prozent). Die Partie erzielte zudem über eine Millionen Starts auf den SRF-Onlineplattformen. Damit war der Final die meistgesehene Partie an der diesjährigen Weltmeisterschaft.

Schweiz – Kanada zog auch

Die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft bewegten das SRF-Publikum, obwohl zwei Spiele in der Nacht respektive am frühen Morgen angepfiffen wurden. Durchschnittlich verfolgten 871’000 Menschen die Partien mit Schweizer Beteiligung (Marktanteil: 76,6 Prozent). Auf das grösste Interesse stiess die Partie zwischen der Schweiz und Kanada in der Gruppenphase mit durchschnittlich 1,07 Millionen Zuschauenden (Marktanteil: 71,9 Prozent).

Auch viele Partien ohne Schweizer Beteiligung zogen die Menschen zahlreich vor die Bildschirme: Den Achtelfinal zwischen Portugal und Spanien sahen 723'000 Zuschauerinnen und Zuschauer (Marktanteil: 61 Prozent), die Halbfinal-Begegnung England – Argentinien 821’000 Zuschauende (Marktanteil: 64,3 Prozent). Zudem war das Interesse bei Partien mit Anspielzeiten spätabends, in der Nacht oder am frühen Morgen gross.

Insgesamt schalteten während der Fussball-WM über vier Millionen Menschen mindestens einmal SRF ein. «Wir ziehen eine sehr positive WM-Bilanz», sagt Roland Mägerle, Leiter Sport SRG.