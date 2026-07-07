Die neue «Hydration Break» sorgt an der WM für Ärger bei den Fans. Aber auch sportlich gesehen verändert die dreiminütige Pause mitten in einer Halbzeit den Fussball, meint SRF-Kommentator Sascha Ruefer im «Heimspiel bei der Nati».

Trinkpause als Taktikmittel SRF-Kommentator Ruefer über Hydration Break: «Yakin ist ein Gambler, für ihn ist es das Heisseste»

Nach rund 22, 23 Minuten ist es jeweils so weit: Der Schiedsrichter pfeift und schickt die Spieler zur Bank. Trinkpause. Oder «Hydration Break», wie es an der WM heisst. Oft folgen Pfiffe von den Zuschauern.

Trinkpausen sind nichts Neues im Fussball. Allerdings gab es diese bis zur Weltmeisterschaft eigentlich nur dann, wenn extrem hohe Temperaturen herrschten. An der WM dürfen – oder müssen – die Spieler auch bei angenehmen 20 Grad zur Bank.

Den Vorwurf, die FIFA habe die «Hydration Break» nur eingeführt, um noch mehr Geld einzunehmen, weist FIFA-Präsident Gianni Infantino im Interview mit blue Sport entschieden zurück: «Die Sponsoring- und Werbeverträge wurden schon vor dem Turnier abgeschlossen. Die FIFA verdient an den ‹Hydration Breaks› also keinen Rappen. Ich glaube, den Fussballstars tut diese dreiminütige Pause gut. Ausserdem sollen alle Teams die gleichen Bedingungen haben.»

Was macht eigentlich Sascha Ruefer während der «Hydration Break»? Einen Schoggiriegel isst der SRF-Kommentator nicht, verrät er im «Heimspiel bei der Nati» bei blue Sport. «Es ist auch für uns eine kleine Pause. Dann läuft auch Werbung, die dauert aber nicht sehr lange – 50 oder 60 Sekunden. Dann gibt es die Gelegenheit, um Experte Beni Huggel zu lancieren.»

Für Yakin eine tolle Sache

Der Fussball habe sich durch diese kurze Pause mitten in einer Halbzeit neu definiert, meint Ruefer. «Das Spiel wird komplett verändert. Bis jetzt konnte man erst in der Halbzeit grössere taktische Veränderungen vornehmen und der Trainer hat normalerweise nach rund 60 Minuten gewechselt. Jetzt ist es anders.»

Wenn ein Team in den ersten 20 Minuten überlegen ist, könne der gegnerische Trainer drei Minuten lang mit jedem Spieler sprechen. «Oftmals wird das Spiel danach ausgeglichener», so Ruefer. Die Wechsel würden jetzt meistens auch nicht mehr nach 60 Minuten vollzogen, sondern ein paar Minuten später in der zweiten «Hydration Break».

Bei den Schweizer Spielen hat Ruefer beobachtet, dass die Nati-Joker erst wenige Augenblicke vor dem Wiederanpfiff jeweils das Einlauf-Leibchen ausziehen. «Als Trainer musst du ‹gamblen›. Du musst warten und schauen, wer sich auf der anderen Seite bereit macht. Murat Yakin ist ein Gambler, er wartet ab – für ihn ist es das Heisseste. Und er reagiert dann auch immer gut. In den letzten 20 Minuten kannst du als Trainer taktisch noch einmal einiges umstellen und das Spiel zum kippen bringen.»