Ein Champions-League-Fussball-Abend gibt es für SRF- und Chipskonsumenten ab Sommer 2027 nicht mehr Keystone

Das Publikum von SRF muss ab der Saison 2027/28 gänzlich auf Spiele der Champions League verzichten.

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Das öffentlich-rechtliche Medienhaus wird sich nicht mehr für die Ausstrahlungsrechte der Fussballspiele in der Königsklasse bewerben, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht.

Die SRG steht unter grossem Spardruck, auch weil ab dem Jahr 2029 die Medienabgabe reduziert wird. Bereits vor einem Jahr hatte die Abteilung Sport erste Massnahmen beschlossen – unter anderem in der Produktion von Sportveranstaltungen (nicht zu verwechseln mit Senderechten) im Eishockey und Fussball.

Allgemein wird sich die SRG im Sport in Zukunft noch stärker auf die Produktion jener Spiele und Sportarten fokussieren, die sie dem sportinteressierten Publikum auch zeigen kann, weil sie die Übertragungsrechte hat.