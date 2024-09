St. Gallen-Trainer Enrico Maassen blickt dem Spitzenspiel gegen den FC Zürich entgegen Keystone

Nach der bitteren 2:3-Heimniederlage gegen Luzern bietet sich dem FC St. Gallen gleich die Chance zur Wiedergutmachung. Am Dienstag ist allerdings der Tabellenführer aus Zürich zu Gast.

SDA

In der zweiten Halbzeit habe die Mannschaft «in allen Bereichen» zu wenig gezeigt, analysierte St. Gallens Trainer Enrico Maassen am Samstag. Nach einer 2:0-Pausenführung kassierten die Ostschweizer gegen die in der Schlussphase wie entfesselt aufspielenden Luzerner drei Gegentreffer und damit ihre zweite Niederlage. Seine Spieler seien körperlich nicht auf dem erforderlichen Niveau gewesen und hätten den Gästen zu viel Zeit und Raum gelassen, sagte Maassen. Für die St. Galler war es nach den internationalen Erfolgen mit der Qualifikation für die Conference League ein Rückschlag aus heiterem Himmel.

Ganz anders die Gefühlslage bei den Zürchern, die am Samstag im Klassiker gegen den FC Basel dank Effizienz und einer einmal mehr starken Abwehrleistung zu einem 2:0-Auswärtssieg kamen. Damit ist das Team von Trainer Ricardo Moniz als einziges in der Super League noch ungeschlagen. Seit der 60-jährige Niederländer beim FCZ das Zepter übernommen hat, hat die Mannschaft nur einmal verloren – am 5. Mai beim 0:2 gegen die Young Boys. Seither hat sie in zehn Spielen 26 Punkte geholt.

Nun steht den Zürchern mit der Nachtragspartie aus der 5. Runde gleich das nächste Gastspiel bevor. Dabei macht neben den zuletzt guten Leistungen auch der Blick zurück Mut. Von den letzten zehn Spielen in St. Gallen hat der FCZ nur zwei verloren und fünf gewonnen.

lemi, sda