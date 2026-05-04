Am Ende darf sich St. Gallen über den Halbfinaleinzug freuen Keystone

Der FC St. Gallen und nicht der FC Basel bestreitet die Playoff-Halbfinals in der Super League der Frauen gegen die Young Boys. Der FC Basel verliert das Viertelfinal-Rückspiel vom letzten Wochenende wie erwartet 0:3 forfait, weil er eine nicht qualifizierte Spielerin einsetzte und ausserdem zu viele Auswechslungen vornahm.

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Der FC Basel kann gegen den Forfait-Entscheid Rekurs einlegen. Verzichtet Basel auf das Rekursrecht, finden die Halbfinals wie geplant an den nächsten beiden Wochenenden statt. Legt Basel hingegen Rekurs ein, wird separat über die Ansetzung der Halbfinals YB – St. Gallen entschieden.