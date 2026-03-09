  1. Privatkunden
Bundesliga lockt St.Gallen-Stürmer Alessandro Vogt wechselt zu Hoffenheim

SDA

9.3.2026 - 19:55

Alessandro Vogt blickt auf eine bislang erfolgreiche Saison zurück
Keystone

Der Stürmer Alessandro Vogt verlässt den FC St. Gallen wie erwartet nach der laufenden Saison und schliesst sich dem Bundesligisten Hoffenheim an. Das teilte der Klub in einer Medienmitteilung mit.

Keystone-SDA

09.03.2026, 19:55

09.03.2026, 19:58

Der 21-Jährige stiess im Januar 2023 zum Nachwuchs der Ostschweizer. Nachdem er im Sommer 2025 die Vorbereitung mit der ersten Mannschaft absolvierte, unterschrieb er seinen ersten Profivertrag. In seiner Premierensaison auf höchster Stufe erzielte Vogt bisher in 32 Pflichtspielen 16 Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor.

Jugendtrainer über Vogt: «Ich habe Alessandro als Schlitzohr kennengelernt»

Der Mann der Stunde beim FC St.Gallen heisst Alessandro Vogt. Sein Jugendtrainer David Garcia erzählt, warum Vogt nie aufgehört hat, an sich zu glauben.

12.09.2025

Blerim Dzemaili: «YB ist die grösste Enttäuschung dieser Saison»

06.03.2026

Ski-Talent Sandro Manser: Mein Vorbild ist Franjo von Allmen»

09.03.2026

Zwischen Buffalo und Tampa fliegen die Fäuste – Moser mittendrin

09.03.2026

