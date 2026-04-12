Im wie immer umkämpften Duell zwischen Luzern und St. Gallen gab es keinen Sieger Keystone

St. Gallen und die Young Boys können in der 33. Runde der Super League nicht gewinnen. Sion feiert derweil einen souveränen Sieg.

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In der letzten Runde vor der Teilung der Liga trennten sich Luzern und St. Gallen 2:2. Die Innerschweizer gingen zweimal in Führung, die Ostschweizer kamen in Person von Aliou Baldé zweimal zurück. Der eine Punkt dürfte am Ende zu wenig sein für St. Gallen, um den Leader Thun noch einmal in Bedrängnis zu bringen. Im Kampf um Platz 2 könnte der Zähler jedoch viel Wert sein. Der FCSG liegt neun Punkte hinter Thun und deren drei vor Lugano.

Ebenfalls nicht gewinnen konnten die Young Boys, die gegen Servette einen Rückstand aufholten, sich am Ende aber mit einem 1:1 begnügen mussten. Für die Berner war es das dritte Unentschieden in Serie und ein weiterer Rückschlag im Kampf um die Europacup-Plätze.

Zu einem ungefährdeten Sieg kam Sion gegen Lausanne-Sport. Die Walliser siegten dank Treffern von Benjamin Kololli, Ilyas Chouaref und Franck Surdez ungefährdet 3:0 und liegen in der Tabelle im 5. Rang vier Punkte vor YB.

Am Samstag gewannen die Grasshoppers das wegweisende Duell gegen Winterthur mit 2:0. Dadurch distanzierte der Rekordmeister den Tabellenletzten wohl vorentscheidend auf acht Punkte und festigte seinen Barrage-Platz. Der FC Zürich unterlag gegen Lugano 0:1 und liegt noch sieben Punkte vor den Grasshoppers.

Das ursprünglich auch auf Samstag angesetzte Spiel zwischen Leader Thun und dem FC Basel wurde nach einem Kabinenbrand im St. Jakob-Park auf den 18. April verlegt.

Resultate und Rangliste:

Samstag: Zürich – Lugano 0:1 (0:0). Winterthur – Grasshoppers 0:2 (0:1). Thun – Basel 20.30 (verschoben). – Sonntag: Young Boys – Servette 1:1 (0:0). Sion – Lausanne-Sport 3:0 (0:0). Luzern – St. Gallen 2:2 (1:0).

1. Thun 32/71 (72:36). 2. St. Gallen 33/60 (64:40). 3. Lugano 33/57 (50:38). 4. Basel 32/53 (50:42). 5. Sion 33/52 (51:35). 6. Young Boys 33/48 (65:60). 7. Luzern 33/40 (64:61). 8. Servette 33/40 (57:57). 9. Lausanne-Sport 33/39 (47:57). 10. Zürich 33/34 (45:63). 11. Grasshoppers 33/27 (40:65). 12. Winterthur 33/19 (35:86).