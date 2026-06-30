Der in der vergangenen Saison leihweise für St. Gallen spielende Aliou Baldé bleibt bei den Ostschweizern. Wie der Klub mitteilt, übernimmt er den Stürmer vom OGC Nizza definitiv.

Baldé wird mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet. Der Nationalspieler Guineas kam in 42 Spielen für St. Gallen auf 15 Tore. Mit einem Assist und einem herausgeholten Penalty im Final in Bern hatte der 23-Jährige grossen Anteil am Cupsieg.