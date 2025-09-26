St. Gallens Präsident Matthias Hüppi vertraut weiter auf Sportchef Roger Stilz (rechts) Keystone

Der FC St. Gallen stellt sich in der sportlichen Führung breiter auf. Sportchef Roger Stilz erhält Unterstützung von Jan Breitenmoser.

Keystone-SDA SDA

Breitenmoser war bis im Sommer während sechs Jahren als Sportchef und Sportkoordinator beim FC Wil in der Challenge League tätig. Beim FCSG übernimmt der 30-jährige Ostschweizer künftig die Verantwortung für das Nachwuchsprojekt Future Champs Ostschweiz, das Talent-Management und die Talent-Entwicklung sowie die Frauen-Abteilung. Roger Stilz sei für sämtliche Belange der ersten Mannschaft der Männer verantwortlich, teilte der Klub am Freitag mit.

Nach Spekulationen in den letzten Wochen ist somit klar, dass Stilz weiterhin für die St. Galler tätig ist.

Ebenfalls am Freitag vermeldete der FC St. Gallen zum sechsten Mal in Folge ein positives Jahresergebnis. Er weist für das Geschäftsjahr 2024/25 einen konsolidierten Gewinn von 116'787 Franken aus.