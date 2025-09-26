  1. Privatkunden
Super League St. Gallens Sportchef Stilz erhält Unterstützung

SDA

26.9.2025 - 19:58

St. Gallens Präsident Matthias Hüppi vertraut weiter auf Sportchef Roger Stilz (rechts)
St. Gallens Präsident Matthias Hüppi vertraut weiter auf Sportchef Roger Stilz (rechts)
Keystone

Der FC St. Gallen stellt sich in der sportlichen Führung breiter auf. Sportchef Roger Stilz erhält Unterstützung von Jan Breitenmoser.

Keystone-SDA

26.09.2025, 19:58

Breitenmoser war bis im Sommer während sechs Jahren als Sportchef und Sportkoordinator beim FC Wil in der Challenge League tätig. Beim FCSG übernimmt der 30-jährige Ostschweizer künftig die Verantwortung für das Nachwuchsprojekt Future Champs Ostschweiz, das Talent-Management und die Talent-Entwicklung sowie die Frauen-Abteilung. Roger Stilz sei für sämtliche Belange der ersten Mannschaft der Männer verantwortlich, teilte der Klub am Freitag mit.

Nach Spekulationen in den letzten Wochen ist somit klar, dass Stilz weiterhin für die St. Galler tätig ist.

Ebenfalls am Freitag vermeldete der FC St. Gallen zum sechsten Mal in Folge ein positives Jahresergebnis. Er weist für das Geschäftsjahr 2024/25 einen konsolidierten Gewinn von 116'787 Franken aus.

Videos aus dem Ressort

Aarau-CEO Sandro Burki: «Die Euphorie ist gross momentan»

Aarau-CEO Sandro Burki: «Die Euphorie ist gross momentan»

24.09.2025

22 Stockwerke in die Tiefe – Skateboarder bricht Weltrekorde

22 Stockwerke in die Tiefe – Skateboarder bricht Weltrekorde

STORY: Für Normalsterbliche kann schon der sogenannte Drop-In in eine konventionelle Half-Pipe anfangs Überwindung kosten. Als Drop-in bezeichnet man das Einfahren von oben in die Sportanlagen. Der brasilianische Skateboarder Sandro Dias brach mit seinem Auftritt am Donnerstag gleich zwei Weltrekorde. Gesponsert von einem Energiebrause-Hersteller tauchte er mit seinem Board ein 22-stöckiges Gebäude in Porto Alegre herab, quasi eine gigantische Quarter-Pipe. 60 Meter tief war der Drop, Rekord eins. Der 50-jährige wurde auf dem Weg nach unten annähernd 104 km/h schnell, Rekord zwei. Das Gebäude soll von Einheimischen als «ultimative Skate-Rampe» bezeichnet werden.

26.09.2025

Dzemaili: «YB ist schon in einer kleinen Krise»

Dzemaili: «YB ist schon in einer kleinen Krise»

25.09.2025

