Deutschland St. Pauli beendet dreimonatige Durststrecke

SDA

13.12.2025 - 17:37

St. Pauli, im Cup im Viertelfinal, schaffte endlich auch wieder einmal in der Bundesliga einen Sieg
St. Pauli, im Cup im Viertelfinal, schaffte endlich auch wieder einmal in der Bundesliga einen Sieg
Keystone

Der Samstagnachmittag in der Bundesliga steht grösstenteils im Zeichen der zweiten Tabellenhälfte. Der wertvollste Sieg gelingt in der 14. Runde dem Drittletzten St. Pauli.

Keystone-SDA

13.12.2025, 17:37

Drei Monate nach dem letzten Sieg in der Meisterschaft kam St. Pauli daheim gegen den überholten Tabellennachbarn Heidenheim wieder einmal zu drei Punkten. Der Niederländer Martijn Kaars traf beim 2:1 zweimal für die Hamburger, die die zweite Halbzeit nach einem diskutablen Platzverweis kurz vor der Pause in Unterzahl bestreiten mussten.

Die Reserve von St. Pauli zum Schlusslicht Mainz wuchs auf fünf Punkte an. Die Mainzer bestreiten am Sonntag beim FC Bayern München das erste Ligaspiel unter dem neuen Coach Urs Fischer.

Im Rennen um die Top-4-Plätze mischt nebst den üblichen Kandidaten in dieser Saison auch Hoffenheim mit. Das Team mit den früheren Schweizer Junioren-Nationalspielern Leon Avdullahu und Albian Hajdari gewann daheim gegen den Aufsteiger Hamburg (mit Miro Muheim) diskussionslos 4:1 und hält sich zwei Punkte vor der Eintracht Frankfurt (1:0 gegen Augsburg).

