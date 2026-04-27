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Fan-Mangel beim Spiel des Jahres Stade Lausanne-Ouchy verschenkt Cupfinal-Tickets

SDA

27.4.2026 - 15:13

Stade Lausanne-Ouchy wird in der Pontaise normalerweise von rund 700 Fans unterstützt.
Stade Lausanne-Ouchy wird in der Pontaise normalerweise von rund 700 Fans unterstützt.
KEYSTONE

Stade Lausanne-Ouchy setzt auf eine ungewöhnliche Strategie, um den Cupfinal vor voller Kulisse zu erleben. Der Challenge-Ligist verteilt einen grossen Teil seiner Tickets kostenlos an junge Fans.

,

Keystone-SDA, Tobias Benz

27.04.2026, 15:13

27.04.2026, 15:15

Den Lausannern stehen für den Final am 24. Mai in Bern gegen St.Gallen gemäss der Medienmitteilung der Westschweizer 12'500 Tickets zur Verfügung. Diese Zahl bildet einen deutlichen Kontrast zum Liga-Alltag, der im Schnitt weniger als 700 Zuschauer in die Pontaise lockt.

Mit Gratis-Tickets will der Klub nun gezielt Kinder und Jugendliche ins Wankdorf-Stadion bringen und so für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgen. «Wir beabsichtigen, den gesamten Waadtländer Fussball davon profitieren zu lassen, bevor wir gegebenenfalls einen Teil dieses Kontingents an den SFV zurückgeben», schreiben die Westschweizer in einer Medienmitteilung.

Ermöglicht wird die Aktion durch einen Sponsor, der bereit ist, den Nennwert von 40 Franken zu übernehmen, den der Schweizerische Fussballverband für die Tickets verlangt.

In St.Gallen profitieren Fans mit Saisonabo

Auf der Gegenseite herrscht alles andere als Zuschauermangel. Bei Grün-Weiss startet der Verkauf der Final-Tickets in verschiedenen Tranchen, wie der Verein mitteilt. Als Erstes dürfen ab dem 9. Mai Fans mit Saisonabo ein Billet kaufen. 

Sollten danach noch Tickets übrig sein, erhalten jene Fans eine Chance, die bereits das Viertelfinal-Spiel zwischen St.Gallen und Basel besuchten.

Sollte Lausanne-Ouchy tatsächlich einen Teil ihres Kontingents an den Verband zurückgeben, hätten FCSG-Fans eine weitere Chance auf Final-Billets. Sollten nämlich nicht alle Tickets über die Finalisten abgesetzt werden, geht Mitte Mai eine kleine Menge an Tickets via ticketmaster.ch in den öffentlichen Verkauf, schreibt der Verband auf seiner Website.

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