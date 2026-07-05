Fussball
Live & Resultate
Super League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Alle Ligen
blue News
Schweiz
Ausland
Wirtschaft
News-Ticker
Sport
Fussball
MyTech
Filme & Serien
Talks & Interviews
People
Lifestyle
Wetter
Horoskop
Videos
Karriere
Arbeiten bei blue
Jobs
blue+
blue Sport
blue SuperMax
blue Premium
blue Video
blue Cinema
Kinoprogramm
Demnächst im Kino
Angebote
blue Cinema Memberclub
Swisscom Privatkunden
Mobile
Internet
TV
Kombi-Abo
Geräte
Hilfe & Support
Swisscom Community
Direkteinstieg
E-Mail Login
mySwisscom
Swisscom Shops
myAi
myCloud
blue TV Player
blue News
Schweiz
Ausland
Wirtschaft
News-Ticker
Sport
Fussball
MyTech
Filme & Serien
Talks & Interviews
People
Lifestyle
Wetter
Horoskop
Videos
Karriere
Arbeiten bei blue
Jobs
blue+
blue Sport
blue SuperMax
blue Premium
blue Video
blue Cinema
Kinoprogramm
Demnächst im Kino
Angebote
blue Cinema Memberclub
Swisscom Privatkunden
Mobile
Internet
TV
Kombi-Abo
Geräte
Hilfe & Support
Swisscom Community
Direkteinstieg
E-Mail Login
mySwisscom
Swisscom Shops
myAi
myCloud
blue TV Player
Werbung
Rechtliches
Datenschutz
Impressum
Publizistische Leitlinien
blue News App
FAQ
Cookie - Einstellungen
DE
FR
IT
EN
DE
FR
IT
EN
Sport
Fussball
Mehr zum Thema
Weltmeisterschaft
Carlos Queiroz nicht mehr Nationalcoach von Ghana
Weltmeisterschaft
Mexiko – England erst um 3.00 Uhr
Wegen Anfeindungen und Kommentaren
Sascha Ruefer: «Ich musste mir von einem Coach helfen lassen»
mit Video
Trash-Talk und heisse Duelle
So bereitet sich die Nati auf Achtelfinal-Gegner Kolumbien vor
mit Video
Meistgelesen
1
Haaland schiesst Brasilien mit Doppelpack ab – Norwegen steht im Viertelfinal
2
Wetterkapriolen im Azteken-Stadion: Anpfiff des Achtelfinals zwischen Mexiko und England verschoben
3
Sascha Ruefer: «Ich musste mir von einem Coach helfen lassen»
4
Weiter heftige Kämpfe um Kostjantyniwka +++ Chaos in Russland wegen Spritmangel
5
Die FIFA begnadigt Balogun trotz Roter Karte – Trump bedankt sich direkt dafür