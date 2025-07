Vitinha und PSG in Topform. Jae Hong/AP/dpa

Packende Duelle in den USA: Ob Underdogs, Champions-League-Revanchen oder Nationenstolz – diese Viertelfinals haben alles. Hier die Vorschauen zu den vier Topspielen.

Fluminense vs. Al-Hilal – Die Überraschungsteams im Direktduell

🗓 Freitag, 4. Juli – 21:00 Uhr (MEZ)

📍 Camping World Stadium, Orlando

Zwei Riesenstürze – nun das direkte Duell: Fluminense, der brasilianische Copa-Libertadores-Sieger von 2023, warf sensationell den Champions-League-Finalisten Inter Mailand aus dem Turnier. Auf der anderen Seite: Al-Hilal aus Saudi-Arabien, das mit seinem milliardenschweren Kader rund um Ruben Neves, Sergej Milinković-Savić und Kalidou Koulibaly im Achtelfinal Manchester City eliminierte.

David gegen David – denn trotz Starpower stehen hier zwei Aussenseiter, die Grosses vollbracht haben. Wer holt sich den Einzug ins Halbfinale?

Khalid al-Ghannam von Al-Hilal jubelt über den Coup gegen Manchester City. Phelan Ebenhack/AP/dpa

Palmeiras vs. Chelsea – Südamerikanische Wucht trifft auf wankenden Favoriten

🗓 Samstag, 5. Juli – 03:00 Uhr (MEZ)

📍 Lincoln Financial Field, Philadelphia

Chelsea zitterte sich gegen Sporting Lissabon weiter – jetzt wartet mit Palmeiras ein Gegner, der noch kein einziges Spiel in diesem Turnier verloren hat.

Die Brasilianer, aktuell Tabellenführer im Campeonato Brasileiro Série A, stehen für kompromisslosen Offensivfussball und defensive Stabilität. Chelsea hingegen schwankt zwischen Hochglanz und Chaos. Kann sich der Premier-League-Klub stabilisieren – oder wird er von den «grünen Giganten» überrollt?

Cole Palmer (links) und Reece James wollen Chelsea zum Sieg führen. Nell Redmond/AP/dpa

PSG vs. Bayern München – Das Duell der Supermächte

🗓 Samstag, 5. Juli – 18:00 Uhr (MEZ)

📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Champions-League-Sieger vs. Bundesliga-Meister. PSG gegen Bayern – mehr Glamour geht kaum. Beide Teams schossen in der letzten Runde je vier Tore und präsentierten sich offensiv in Topform.

Die Pariser wollen ihre dominante Europakampagne auch auf amerikanischem Boden fortsetzen. Die Bayern – mit einem formstarken Jamal Musiala und Joshua Kimmich im Zentrum – streben nach Revanche für die Finalniederlage 2020.

Wer setzt sich durch im Duell der Titanen?

Harry Kane schiesst das entscheidende Tor zum 4:2. Sven Hoppe/dpa

Real Madrid vs. Borussia Dortmund – Das Finale, das keines mehr ist

🗓 Samstag, 5. Juli – 22:00 Uhr (MEZ)

📍 MetLife Stadium, East Rutherford

Das Champions-League-Final-Rematch von 2024 – doch Jobe Bellingham fehlt. Der jüngere Bruder des Real-Stars ist wegen einer Sperre zum Zuschauen verdammt.

Borussia Dortmund will zeigen, dass das Finalspiel kein Zufall war – allen voran Gregor Kobel, der im Endspiel mit Paraden brillierte. Doch Real Madrid, mit Vinícius Jr., Rodrygo und der Abwehrmauer Rüdiger, wirkt aktuell unaufhaltbar.

Kann Dortmund den Favoriten erneut ärgern – oder folgt die Machtdemonstration der «Königlichen»?

Madrids Siegtorschütze Gonzalo García. Rebecca Blackwell/AP/dpa

