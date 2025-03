Vargas wird gefeiert, aber Muheim ist der Torschütze Ruben Vargas zieht ab und die Kugel landet im Tor. Doch weil Miro Muheim den Ball noch ablenkt, wird er später als Torschütze gelistet. 25.03.2025

Im Testspiel gegen Luxemburg erzielt Ruben Vargas in der 29. Minute das 3:0, es ist sein erster Doppelpack im Nati-Dress. Denken alle, ist aber nicht so. Denn das Tor wird Miro Muheim angerechnet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz schlägt Luxemburg mit 3:1 und beendet damit die acht Spiele dauernde Sieglos-Serie.

Für Verwirrung sorgt der dritte Treffer der Schweiz. Ruben Vargas, der zunächst als Doppeltorschütze gefeiert wird, ist nämlich gar nicht der offizielle Torschütze. Stattdessen darf sich Miro Muheim über seine Torpremiere freuen.

Die beiden Direktbetroffenen machen nach dem Spiel keine grosse Sache daraus. Mehr anzeigen

Ruben Vargas zieht zur Mitte, geht in den Abschluss und trifft. 3:0 für die Schweiz. Der Stadionspeaker ruft den Vornamen des vermeintlichen Doppeltorschützen aus, die Fans, gar nicht mal so zahlreich erschienen an diesem Abend (8363 Zuschauer), lassen ein lautes Vaaaargaaas folgen.

SRF-Kommentator Sascha Ruefer bemerkt beim Betrachten der Wiederholung, dass Muheim den Ball noch abgefälscht hat, ist sich aber ebenfalls ziemlich sicher, dass der Treffer Vargas zugeschrieben wird. Doch da täuscht er sich. Denn tatsächlich wird später Miro Muheim als Torschütze gelistet.

Muheim nimmt das Geschenk freudig an. Im SRF-Interview nach dem Spiel meint er: «Ich habe den Ball ein bisschen berührt, der Grossteil des Tors gehört natürlich Ruben. Aber ich nehme das Tor gerne an.» Da Muheim schon das 1:0 von Vargas vorbereitet hat, steht er nun nach zwei Länderspiel-Einsätzen mit zwei Skorerpunkten da. Später in der Mixed-Zone plaudert Muheim aus, dass er erst nach dem Spiel erfahren habe, dass er der Torschütze sei.

Die Stimmen aus der Mixed-Zone

Das sagen die Nati-Cracks im TV

Ruben Vargas

«Der Sieg tut gut. Wir haben das Spiel dominiert. Der Sieg war das klare Ziel. Dass das 3:0 noch Miro Muheim gutgeschrieben wird, freut mich. Ich habe ihm gratuliert, auch wenn es ein kurioses Tor war.»

Miro Muheim

«Das Spiel hat mir Spass gemacht. Wir haben als Mannschaft eine sehr gute Leistung gezeigt. Ich habe nach dem Spiel erfahren, dass das Tor mir zugeschrieben wurde. Ich habe den Ball ein bisschen berührt, der Grossteil des Tors gehört natürlich Ruben (Vargas, d.Red.). Aber ich nehme das Tor gerne an.»

Breel Embolo

«Der Sieg tut gut. Die Art und Weise, vor allem in der 1. Halbzeit, war sehr gut. Wir waren effizient und gingen verdient 3:0 in Führung. In der 2. Halbzeit haben wir weniger gemacht, hatten aber auch ein paar grosse Chancen. Jetzt sind wir froh, dass wir wieder mal positive Tage haben.»

«Luxemburg finde ich persönlich stärker als Nordirland. In Nordirland war es ein Auswärtsspiel. Wir wussten, dass wir gegen Luxemburg variabler sein müssen als noch gegen Nordirland. Es kam uns entgegen, dass Luxemburg auch spielen wollte. Ich bin froh, dass wir vorne effizient waren.

Murat Yakin

«Miro Muheim und Ruben Vargas haben auf der linken Seite sehr gut harmoniert. Muheim war über die ganze Partie hinweg defensiv wie offensiv sehr agil.» Bemerkung: Yakin wusste nach dem Spiel nicht, dass Muheim der Treffer zum 3:0 zugeschrieben wurde. Die Info von Beni Huggel nimmt der Nati-Trainer mit einem «ok» zur Kenntnis.

Eray Cömert

«Die letzten fünf Minuten waren nicht so gut, wir waren aber 85 Minuten dominant und haben extrem viele Chancen herausgespielt. Wir hätten locker noch fünf oder sechs Tore machen können. Nur machen wir sie nicht.»

«Ich habe Freude, dass ich wieder Spielminuten bekommen habe. (...) Nach langer Zeit haben wir wieder ein Spiel gewonnen und es gibt Selbstvertrauen für den Juni.»