Stuttgarts Leonidas Stergiou erzielt gegen Werder Bremen zwar das erste Saisontor, geht am Ende dennoch als Verlierer vom Feld (Archivbild) Keystone

Leonidas Stergiou erzielt das erste Saisontor für Stuttgart und kann am Ende doch nicht jubeln. Sein Team verliert das Heimspiel gegen Werder Bremen 1:2.

Keystone-SDA SDA

Der Schweizer Aussenverteidiger wurde in der 19. Minute mit einem Steilpass auf die Reise geschickt. Stergiou kam gerade noch vor dem herauseilenden Torhüter an den Ball und schob zur Führung ein. Es war das erste Saisontor für den 23-jährigen St. Galler, der einen Grossteil der Hinrunde wegen einer Rückenverletzung verpasst hatte und erst sein zehntes Ligaspiel bestritt.

Die Gäste aus Bremen glichen noch in der ersten Halbzeit durch Oliver Burke aus und drängten in der zweiten Hälfte auf den Siegtreffer. Nach dem Platzverweis von Nick Woltemade spielte Werder ab der 65. Minute in Überzahl, musste sich aber bis zur 90. Minute gedulden, ehe erneut Burke traf und seinem Team die drei Auswärtspunkte sicherte.

Für die Stuttgarter, bei denen Fabian Rieder zur Halbzeit eingewechselt wurde, sind die Europacup-Plätze damit etwas in die Ferne gerückt. Allerdings steht die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeness im Cupfinal, in dem sie am 24. Mai auf Arminia Bielefeld trifft.

Kurztelegramm

VfB Stuttgart – Werder Bremen 1:2 (1:1). – Tore: 19. Stergiou 1:0. 32. Burke 1:1. 90. Burke 1:2. – Bemerkungen: 65. Gelb-Rote Karte gegen Woltemade (Stuttgart). Stuttgart mit Stergiou und Rieder (ab 46.), ohne Jaquez (Ersatz).

Rangliste: 1. Bayern München 29/69. 2. Bayer Leverkusen 29/63. 3. Eintracht Frankfurt 28/48. 4. RB Leipzig 29/48. 5. Mainz 05 29/46. 6. SC Freiburg 29/45. 7. Borussia Mönchengladbach 29/44. 8. Borussia Dortmund 29/42. 9. Werder Bremen 29/42. 10. Augsburg 29/42. 11. VfB Stuttgart 29/40. 12. Wolfsburg 29/38. 13. Union Berlin 29/34. 14. Hoffenheim 29/30. 15. St. Pauli 29/29. 16. Heidenheim 28/22. 17. Bochum 29/20. 18. Holstein Kiel 29/18.