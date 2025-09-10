Der ehemalige französische Nationalgoalie Steve Mandanda beendet seine Karriere Keystone

Steve Mandanda beendet seine Karriere im Alter von 40 Jahren. Dies gibt der Weltmeister von 2018 gegenüber «L'Equipe» bekannt.

Keystone-SDA SDA

Nach seinem Vertragsende bei Stade Rennes war er seit diesem Sommer ohne Verein. Nun zieht der langjährige Goalie von Marseille einen Schlussstrich.

In der Ligue 1 absolvierte Mandanda 555 Partien. Im Nationaltrikot von Frankreich kam er 35 Mal zum Einsatz. Beim Titelgewinn in Russland sowie an der WM vor drei Jahren in Katar kam er lediglich in den unbedeutenden letzten Gruppenspielen zum Einsatz. Vor der Sonne stand ihm jeweils Captain Hugo Lloris.

Das könnte dich auch interessieren