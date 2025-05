Pascal Schürpf: «Cool bleiben, es ist noch nichts geschafft» 27.05.2025

GC gewinnt das Barrage-Hinspiel gegen Aarau 4:0. Die Stimmen zum Spiel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Wir haben in den letzten Monaten geschafft, dass die Mannschaft einen unbändigen Willen hinbekommt und Rückschläge schnell verkraftet», sagt Tomas Oral nach dem 4:0-Sieg der Hoppers im Barrage-Hinspiel gegen Aarau.

Dennoch ist man sich bei GC der Stärke der Aarauer im Brügglifeld (Rückspiel am kommenden Freitag) bewusst. Stürmer Pascal Schürpf betont, der Ligaerhalt sei noch nicht geschafft.

Aarau-Coach Brunello Iacopetta will die Hinspiel-Klatsche analysieren und bis am Freitag die notwendigen Schlüsse daraus ziehen. Mehr anzeigen

Die Grasshoppers spielen den FC Aarau in den ersten 45. Minuten des Barrage-Hinspiels an die Wand und gehen verdient mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Pause. «Aarau hatte keinen Stich», sagt GC-Captain Amir Abrashi bei blue Sport nach dem Spiel. Man habe von Beginn weg Druck gemacht.

Nach dem Schlusspfiff steht es auf der Anzeigetafel 4:0 – ein grosser Schritt in Richtung Ligaerhalt für die Hoppers. «Wir haben in den letzten Monaten geschafft, dass die Mannschaft einen unbändigen Willen hinbekommt und Rückschläge schnell verkraftet», sagt Trainer Tomas Oral.

Beim Rekordmeister will man trotz des klaren Sieges Demut wahren. «Sensationell, ist alles aufgegangen. Das Spiel heute war aber erst die 1. Halbzeit. Wir wissen, wie stark Aarau zu Hause im Brügglifeld ist. Es ist noch nichts geschafft», sagt Stürmer Pascal Schürpf, der in der 41. Minute das 2:0 erzielt.

Jäckle: «Wir haben unsere Chance am Freitag»

Die Aarauer wollen nach der Klatsche positiv bleiben. «GC war heute ganz klar die bessere Mannschaft. Das müssen wir akzeptieren und analysieren», sagt Oliver Jäckle. Der FCA-Captain glaubt an die Wende: «Es hat genügend Spiele im Fussball gegeben, die zeigen, dass nichts unmöglich ist. Daran müssen wir glauben, uns gut erholen und dann haben wir unsere Chance am Freitag.»

Bis am Freitag hat Trainer Brunello Iacopetta virl zu tun. «Ich muss mir das Spiel nochmals anschauen und die richtigen Schlüsse ziehen, um der Mannschaft die notwendigen Impulse und Lösungen zu geben», sagt er bei blue Sport.

Bereits vor sechs Jahren war der FC Aarau Teil einer spektakulären Wende in der Barrage. Leidtragende Mannschaft waren jedoch die Aarauer selbst. 2019 gaben sie im Brügglifeld einen 4:0-Vorsprung gegen Xamax noch aus den Händen und verloren im Penaltyschiessen.

Das Barrage-Rückspiel steigt am kommenden Freitag, 30. Mai in Aarau. Anpfiff im Brügglifeld ist um 20:30 Uhr.

FC Aarau - Grasshopper Club Zürich Fr 30.05. 20:00 - 23:00 ∙ blue Sport Live ∙ FC Aarau - Grasshopper Club Zürich Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 2T 9h 45min 19sek

