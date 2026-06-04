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Die drei Okafors Streller: «Als ich Noah zum ersten Mal spielen sah, dachte ich nur: ‹Leck mich am Arsch›»

Jan Arnet

4.6.2026

Marco Streller über Noah Okafor: «In der U18 hat er alle auseinandergenommen»

Marco Streller über Noah Okafor: «In der U18 hat er alle auseinandergenommen»

02.06.2026

In der Serie «Die drei Okafors» zeigen die Brüder Noah, Elijah und Isaiah Einblicke in ihr Leben und ihre Gefühlswelt. In der dritten Episode kommen auch die Ex-FCB-Stars Marco Streller und Mario Cantaluppi zu Wort.

Redaktion blue Sport

04.06.2026, 09:16

04.06.2026, 09:21

In der dritten Episode der Youtube-Serie «Die drei Okafors» geben die Brüder einen Einblick in ihren Trainingsalltag – und besuchen auch ihren ehemaligen Trainer Mario Cantaluppi. «Ich habe Noah zum ersten Mal gesehen, als er in der U13 des FC Basel war. Da habe ich relativ schnell gesehen, dass er ein grosses Talent ist», erzählt der frühere FCB-Profi.

Auch ein anderer Basler Ex-Profi kommt in der Folge zu Wort: Vereinslegende Marco Streller, der die Okafors in seiner Padel-Halle empfängt. «Ich war Sportdirektor bei Basel, als man mir sagte, dass in der U16 ein sehr talentierter Junge spiele. Dann habe ich Noah im Finalspiel gegen YB gesehen und dachte nur: ‹Leck mich am Arsch!›», erinnert sich Streller. «Er hat alle auseinandergenommen. Das habe ich so in diesem Alter noch nie gesehen. Wahnsinn!»

Die drei Okafors. «Wir mussten jeden Rappen umdrehen»

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Streller spricht auch über die Differenzen zwischen Noah Okafor und Murat Yakin in der Nationalmannschaft, die mittlerweile aus dem Weg geräumt werden konnten: «Ich bin froh, dass es jetzt eine Lösung gegeben hat und Noah wieder in der Nati dabei ist. Wir können nicht auf ihn verzichten.» In der Schweiz sei es normal, dass man Gegenwind kriege, wenn man polarisiere. «Aber aussergewöhnliche Spieler muss man auch speziell behandeln.»

Was Streller und Cantaluppi sonst noch über die Okafors zu sagen haben und wer das Padel-Duell gewonnen hat, erfährst du am Donnerstagabend ab 21:35 Uhr auf blue Zoom.

Die Okafors über Erfolg, Zusammenhalt und Vorurteile

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Lange hat Noah Okafor in der Schweiz kein Interview mehr gegeben. Mit blue Sport spricht der Leeds-Stürmer jetzt gemeinsam mit seinen Brüdern Elijah und Isaiah über Noahs Versöhnung mit Murat Yakin, Kritik an Protz-Auftritten und ihren grossen Traum.

12.05.2026

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