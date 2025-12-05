Streller: «Die Schweiz hat Losglück gehabt» Die Schweiz wird an der WM 2026 in eine machbare Gruppe gelost. Die Nati spielt gegen Kanada und Katar und den Sieger des UEFA-Playoffs zwischen Italien, Nordirland, Wales, Bosnien-Herzegowina. Die Einschätzung von blue Sport Experte Marco Streller. 05.12.2025

Die Schweiz trifft an der WM 2026 auf Kanada und Katar und den Sieger eines UEFA-Playoffs. «Die Nati hat Losglück gehabt», sagt blue Sport Experte Marco Streller. Und Zubi: «Wir sind klar Favorit in dieser Gruppe.»

Nicht Brasilien, nicht Argentinien, nicht Spanien, nicht Frankreich – die Schweiz erwischt an der WM-Auslosung die auf dem Papier wohl schwächste Nation aus Lostopf 1: Kanada. «Das ist kein einfacher Gegner, aber von den drei Gastgebern in meinen Augen sicher der einfachste. Murat Yakin kann sehr zufrieden sein», so die Einschätzung von Marco Streller.

Auch Katar sei ein absolut machbarer Gegner, meint der blue Sport Experte weiter. «Sind wir ehrlich: Wenn man Katar nicht schlägt, hat man in einer K.o.-Runde an der WM nichts verloren.» Selbstverständlich müsse jeder Gegner ernst genommen werden, «aber alles andere als ein Sieg gegen diese Mannschaft wäre eine Überraschung», so Streller weiter.

Auch Pascal Zuberbühler ist der Meinung, dass Katar und Kanada von der Schweiz «klar weggehauen» werden müssen. «Die Nati ist klar Favorit in dieser Gruppe.» Unterschätzen dürfe man aber niemanden. «Auch Katar ist mit Startrainer Julen Lopetegui und seinem Superstar Akram Afif ein gefährlicher Gegner.»

Zubi wird euphorisch

Der wohl schwierigste Gegner wartet aus Topf 4. Italien, Nordirland, Wales und Bosnien-Herzegowina streiten sich im März beim Playoff-Turnier um den letzten Platz in WM-Gruppe B. Streller: «Wenn sich Italien qualifiziert, ist das für die Schweiz die spektakulärste und schwierigste Aufgabe.» Die Schweiz habe Losglück gehabt. «Trotzdem muss alles zuerst gespielt werden. Ich bin aber sehr zuversichtlich.»

Regelrecht euphorisch gibt sich Zubi: «Wenn wir in der Schweiz der Nati den Drive positiv mitgeben, bin ich zu 100 Prozent überzeugt, dass unsere Nationalmannschaft an dieser WM absolut erfolgreich abschliessen kann.»

Josh Simpson: «Schweiz und Kanada können weiterkommen»

Ex-YB-Profi Josh Simpson ist Kanadier und spricht gegenüber blue Sport von einem «Traumlos» für ihn persönlich. «Die Vorfreude ist schon jetzt riesig! Dieses Turnier steht für ein neues Kapitel im kanadischen Fussball.» Die Kanadier wollen zeigen, dass sie auf der grossen Bühne mitmischen können.

«Katar sollte man nicht unterschätzen», sagt Simpson weiter. «Und auch wenn die grosse Fussballnation Italien die Playoffs überstehen sollte, bin ich sehr optimistisch, dass sowohl die Schweiz als auch Kanada die Qualität und die Mentalität haben, um in dieser Gruppe weiterzukommen und an dieser WM für Überraschungen zu sorgen.»