Der Stürmer Andrin Hunziker wechselt vom FC Basel nach St. Gallen. Wie die Ostschweizer mitteilen, unterschreibt der ehemalige Schweizer Nachwuchsinternationale einen Vierjahresvertrag.

Der 23-jährige Basler konnte sich beim FCB nie richtig durchsetzen. In den letzten Jahren wurde er immer wieder ausgeliehen, an Aarau in die Challenge League, den Karlsruher SC in die 2. Bundesliga und in der letzten Saison an Winterthur. Dort erzielte er in 36 Spielen elf Tore.

Über die Ablösemodalitäten machen die Klubs keine Angaben.