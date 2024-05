Gregory Wüthrich holte zwei Meisterschaften mit YB und ist nun mit Sturm Graz erfolgreich unterwegs Keystone

Der Berner Verteidiger Gregory Wüthrich gewinnt mit Sturm Graz zum zweiten Mal in Folge den österreichischen Cup. Im Final setzt sich das Team des 29-Jährigen gegen Rapid Wien mit 2:1 durch.

Wüthrich, der 2018 und 2019 als Ergänzungsspieler zu den Meistertiteln von YB beitrug, ist in Graz unbestrittener Stammspieler und könnte in dieser Saison einen zweiten Titel gewinnen. Sturm Graz führt drei Runden vor Saisonende die Meisterschaft mit drei Punkten Vorsprung auf Salzburg an.

Für Rapid Wien, das mit Thorsten Schick auch einen ehemaligen Young Boy in seinem Kader zählt, geht das Warten auf eine nächste Trophäe derweil weiter. Der Rekordmeister konnte seinen bislang letzten von 32 Titeln 2008 feiern. Im Cup war er 1995 letztmals erfolgreich.

sda