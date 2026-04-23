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Jaquez schlägt Manzambi und Ogbus Stuttgart besiegt Freiburg und fordert Bayern im Cupfinal

SDA

23.4.2026 - 23:41

Tiago Tomas schoss Stuttgart kurz vor dem möglichen Penaltyschiessen zum Sieg und in den Final des DFB-Pokals.
Tiago Tomas schoss Stuttgart kurz vor dem möglichen Penaltyschiessen zum Sieg und in den Final des DFB-Pokals.
Bild: Keystone

Der VfB Stuttgart steht erneut im Final des DFB-Pokals. Die Schwaben setzen sich im Halbfinal daheim gegen den SC Freiburg durch ein Tor in der 119. Minute mit 2:1 durch.

Keystone-SDA

23.04.2026, 23:41

23.04.2026, 23:51

Der zu Beginn der Verlängerung eingewechselte Portugiese Tiago Tomas traf mit dem Absatz herrlich zum Sieg und führte damit die Stuttgarter in den Final, den der Titelverteidiger am 23. Mai in Berlin gegen Bayern München bestreitet.

Freiburg mit Johan Manzambi und dem spät eingewechselten Bruno Ogbus ging nach einer knappen halben Stunde durch Maximilian Eggestein in Führung. Nach der Pause wurde Stuttgart kontinuierlich stärker, kam durch Topskorer Deniz Undav in der 70. Minute zum Ausgleich und war auch in der Folge dominant.

Eine zentrale Rolle bei Stuttgart spielte der marokkanische Joker Bilal El Khannouss, der nach seiner Einwechslung in der 63. Minute immer wieder brillierte und beide Tore vorbereitete. Zu einem Teileinsatz beim VfB Stuttgart kam ab der 113. Minute auch der Schweizer Luca Jaquez.

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