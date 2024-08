Fabian Rieder und der VfB Stuttgart müssen gegen Mainz den späten Ausgleich hinnehmen IMAGO/Eibner

Fabian Rieder und Silvan Widmer spielen in der verrückten Partie zwischen Stuttgart und Mainz Hauptrollen. Die Teams trennen sich 3:3 unentschieden.

SDA

In der 88. Minute zirkelte Rieder einen Freistoss an den Pfosten, von wo aus der Ball vom Rücken des unglücklichen Torhüters Robin Zentner ins Tor prallte. Das späte 3:2 hätte den Berner beinahe zum Matchwinner gemacht, doch die Gäste mit dem eingewechselten Silvan Widmer hatten etwas dagegen.

Nach einer Flanke brachte Widmer den Ball per Kopf in die Strafraummitte, wo Maxim Leitsch in der 94. Minute den Ausgleich erzielte. Für den letztjährigen Tabellenzweiten aus Stuttgart war es nach dem 1:3 zum Auftakt gegen Freiburg der nächste Rückschlag. Gegen die Mainzer hatten sie eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben.

Rehabilitiert hat sich dafür Borussia Mönchengladbach mit einem 2:0 gegen Bochum. Nach der bitteren 2:3-Niederlage gegen Double-Gewinner Bayer Leverkusen kamen die Gladbacher dank Tim Kleindienst und Franck Honorat zu ihren ersten Punkten. Beide steuerten je ein Tor und eine Vorlage bei. So durfte Gerardo Seoane am Ende einmal mehr die Glückwünsche von Peter Zeidler entgegennehmen. Der ehemalige YB-Coach feierte im 14. Duell mit dem langjährigen Trainer der St. Galler den neunten Sieg bei nur zwei Niederlagen.

Wie Gladbachs Torhüter Jonas Omlin blieb auch sein Schweizer Nationalmannschaftskollege Gregor Kobel ohne Gegentor. Allerdings teilten sich der BVB und Werder Bremen in der torlosen Partie die Punkte. Kobel war in einer harzigen Partie nicht oft gefordert. Auch nicht, als die Gäste aus Dortmund nach einer Gelb-Roten Karte gegen Nico Schlotterbeck die letzte Viertelstunde in Unterzahl bestreiten mussten.

Telegramme und Tabelle

Holstein Kiel – Wolfsburg 0:2 (0:2). – Tore: 27. Arnold 0:1. 30. Bornauw 0:2. – Bemerkungen: Wolfsburg mit Zesiger.

Werder Bremen – Borussia Dortmund 0:0. – Bemerkungen: 73. Gelb-Rote Karte gegen Schlotterbeck (Borussia Dortmund). Borussia Dortmund mit Kobel.

Eintracht Frankfurt – Hoffenheim 3:1 (2:0). – Tore: 24. Ekitiké 1:0. 33. Larsson 2:0. 54. Kramaric 2:1. 56. Omar Marmoush 3:1. – Bemerkungen: Eintracht Frankfurt ohne Amenda (Ersatz).

Bochum – Borussia Mönchengladbach 0:2 (0:0). – Tore: 66. Kleindienst 0:1. 78. Honorat 0:2. – Bemerkungen: Bochum ohne Loosli (Ersatz). Borussia Mönchengladbach mit Omlin und Elvedi.

VfB Stuttgart – Mainz 05 3:3 (2:1). – Tore: 8. Millot 1:0. 15. Leweling 2:0. 43. Amiri (Penalty) 2:1. 61. Burkardt 2:2. 88. Rieder 3:2. 94. Leitsch 3:3. – Bemerkungen: VfB Stuttgart mit Rieder (ab 46.), ohne Stergiou (nicht im Aufgebot/verletzt). Mainz mit Widmer (ab 73.).

sda