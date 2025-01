Stuttgarts Deniz Undav gelang ein Comeback nach Mass Keystone

Der VfB Stuttgart setzt sich in der 16. Runde der Bundesliga in Augsburg mit 1:0 durch. Im zweiten Spiel vom Sonntag gewinnt Leipzig gegen Werder Bremen 4:2.

Keystone-SDA, sda SDA

Den Stuttgarter Siegtreffer erzielte Deniz Undav, der nach einer Verletzungspause sein erstes Pflichtspiel seit dem 6. November bestritt. Der deutsche Internationale erzielte in der 65. Minute, vier Minuten nach seiner Einwechselung, seinen sechsten Treffer in der laufenden Meisterschaft. Stuttgart, das ohne die Schweizer Fabian Rieder und Leonidas Stergiou antrat, verbesserte sich in der Rangliste dank dem dritten Sieg in den letzten vier Partien vom 11. auf den 7. Platz. Augsburg verlor zum dritten Mal hintereinander.

Entscheidenden Anteil am Sieg von Leipzig gegen Bremen, das zuvor dreimal in Folge siegreich geblieben war, hatte der Niederländer Xavi Simons, der das 1:0 (24.) und 2:1 (35.) schoss. In der zweiten Halbzeit zogen die Gastgeber dank Toren von Benjamin Sesko (47.) und Christoph Baumgartner (90.) auf 4:1 davon. Leipzig verdrängte das Überraschungsteam Mainz 05 vom 4. Tabellenrang.