Deutschland Stuttgart und Eintracht Frankfurt gewinnen

SDA

1.3.2026 - 19:44

Jamie Leweling traf für Stuttgart doppelt
Jamie Leweling traf für Stuttgart doppelt
Keystone

Der VfB Stuttgart bleibt auf Kurs Richtung Champions League. Gegen das immer stärker abstiegsgefährdete Wolfsburg gewinnt der Europa-League-Achtelfinalist daheim problemlos mit 4:0.

Keystone-SDA

01.03.2026, 19:44

Unter anderem dank zweier Tore von Jamie Leweling führten die viertplatzierten Schwaben schon zur Pause mit 3:0. Der zuletzt verletzungs- und krankheitsbedingt oft fehlende Schweizer Verteidiger Luca Jaquez kam für Stuttgart zum ersten Mal seit vier Monaten in der Meisterschaft von Beginn weg zum Einsatz.

Der SC Freiburg musste den 7. Platz, der unter Umständen für die Teilnahme an der Conference League reicht, an Eintracht Frankfurt abgeben. Die mit dem starken Aurèle Amenda spielenden Frankfurter gewannen dank des eingewechselten Farès Chaïbi, der in der 64. Minute das 1:0 erzielte und später das 2:0 vorbereitete, daheim gegen die Freiburger mit 2:0.

Bei den Gästen sass Johann Manzambi die dritte Sperre wegen der vor fast drei Wochen kassierten Roten Karte ab. Teamkollege Bruno Ogbus spielte durch. Der Schweizer U19-Nationalspieler Rouven Tarnutzer sass bei den Freiburgern zum zweiten Mal auf der Ersatzbank, wartet aber weiterhin auf seinen ersten Einsatz mit dem Fanionteam.

