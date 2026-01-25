Der VfB Stuttgart bleibt in der Bundesliga auf Champions-League-Kurs. Die Schwaben gewinnen in der 19. Runde bei Borussia Mönchengladbach 3:0 und verteidigen den 4. Platz.
Jamie Leweling traf nach einer halben Stunde zur Führung, in der zweiten Halbzeit bugsierte Joe Scally einen Corner ins eigene Tor und setzte Deniz Undav den Schlusspunkt (67./74. Minute). Nico Elvedi trug an den Gegentreffern keine Schuld.
Gladbachs Chance, die Partie in andere Bahnen zu lenken, vergab Haris Tabakovic in der 13. Minute vom Penaltypunkt – wobei Alexander Nübel den platzierten Schuss des für Bosnien spielenden Schweizer Stürmers vorzüglich aus der Ecke fischte.
Kurztelegramme und Rangliste:
Borussia Mönchengladbach – VfB Stuttgart 0:3 (0:1). – Tore: 30. Leweling 0:1. 67. Scally (Eigentor) 0:2. 74. Undav 0:3. – Bemerkungen: Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (Ersatz). Stuttgart ohne Jaquez (nicht im Aufgebot). 13. Nübel (Stuttgart) hält Penalty von Tabakovic.
Weiteres Spiel vom Sonntag: SC Freiburg – 1. FC Köln (17.30).
Rangliste: 1. Bayern München 19/50 (72:16). 2. Borussia Dortmund 19/42 (38:17). 3. Hoffenheim 18/36 (38:22). 4. VfB Stuttgart 19/36 (36:26). 5. RB Leipzig 18/35 (36:24). 6. Bayer Leverkusen 18/32 (35:25). 7. Eintracht Frankfurt 19/27 (39:42). 8. SC Freiburg 18/24 (29:31). 9. Union Berlin 19/24 (24:30). 10. 1. FC Köln 18/20 (27:30). 11. Borussia Mönchengladbach 19/20 (23:32). 12. Wolfsburg 19/19 (28:41). 13. Augsburg 19/19 (22:36). 14. Hamburger SV 18/18 (17:27). 15. Werder Bremen 18/18 (21:35). 16. Mainz 05 19/15 (21:32). 17. St. Pauli 18/13 (16:31). 18. Heidenheim 19/13 (17:42).