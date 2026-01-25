Deniz Undav (Nummer 26) und die Stuttgarter zelebrieren den Sieg in Mönchengladbach Keystone

Der VfB Stuttgart bleibt in der Bundesliga auf Champions-League-Kurs. Die Schwaben gewinnen in der 19. Runde bei Borussia Mönchengladbach 3:0 und verteidigen den 4. Platz.

Keystone-SDA SDA

Jamie Leweling traf nach einer halben Stunde zur Führung, in der zweiten Halbzeit bugsierte Joe Scally einen Corner ins eigene Tor und setzte Deniz Undav den Schlusspunkt (67./74. Minute). Nico Elvedi trug an den Gegentreffern keine Schuld.

Gladbachs Chance, die Partie in andere Bahnen zu lenken, vergab Haris Tabakovic in der 13. Minute vom Penaltypunkt – wobei Alexander Nübel den platzierten Schuss des für Bosnien spielenden Schweizer Stürmers vorzüglich aus der Ecke fischte.

Kurztelegramme und Rangliste:

Borussia Mönchengladbach – VfB Stuttgart 0:3 (0:1). – Tore: 30. Leweling 0:1. 67. Scally (Eigentor) 0:2. 74. Undav 0:3. – Bemerkungen: Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (Ersatz). Stuttgart ohne Jaquez (nicht im Aufgebot). 13. Nübel (Stuttgart) hält Penalty von Tabakovic.

Weiteres Spiel vom Sonntag: SC Freiburg – 1. FC Köln (17.30).

Rangliste: 1. Bayern München 19/50 (72:16). 2. Borussia Dortmund 19/42 (38:17). 3. Hoffenheim 18/36 (38:22). 4. VfB Stuttgart 19/36 (36:26). 5. RB Leipzig 18/35 (36:24). 6. Bayer Leverkusen 18/32 (35:25). 7. Eintracht Frankfurt 19/27 (39:42). 8. SC Freiburg 18/24 (29:31). 9. Union Berlin 19/24 (24:30). 10. 1. FC Köln 18/20 (27:30). 11. Borussia Mönchengladbach 19/20 (23:32). 12. Wolfsburg 19/19 (28:41). 13. Augsburg 19/19 (22:36). 14. Hamburger SV 18/18 (17:27). 15. Werder Bremen 18/18 (21:35). 16. Mainz 05 19/15 (21:32). 17. St. Pauli 18/13 (16:31). 18. Heidenheim 19/13 (17:42).