Miami-Star mit Spuck-Attacke Luis Suarez entschuldigt sich für unsportliches Verhalten

SDA

5.9.2025 - 06:42

Luis Suarez im Trikot von Inter Miami
Luis Suarez im Trikot von Inter Miami
Keystone

Luis Suarez entschuldigt sich für sein Verhalten nach der bitteren Finalniederlage im Leagues Cup mit Inter Miami, als er augenscheinlich in Richtung eines gegnerischen Betreuers spuckte.

Keystone-SDA

05.09.2025, 06:42

05.09.2025, 07:06

Er wolle den Seattle Sounders zum Sieg gratulieren, sich aber «vor allem für mein Verhalten entschuldigen», schrieb der 38-jährige ehemalige Nationalspieler Uruguays auf Instagram. «Nach dem Spiel sind Sachen passiert, die nicht passieren sollten. Aber das rechtfertigt nicht meine Reaktion. Ich lag falsch und bereue es ernsthaft.»

Das Team aus Florida um Suarez und dessen Kumpel Lionel Messi hatte den Final gegen Seattle 0:3 verloren. Danach ging Suarez einen Betreuer des Gegners an. Das Portal «The Athletic» und anderen Medien berichteten, dass er den Mitarbeiter anscheinend ins Gesicht gespuckt habe. Zuvor war der Angreifer schon in eine Rauferei mit Seattles Obed Vargas verwickelt gewesen.

«Das ist nicht das Bild, das ich abgeben will gegenüber meiner Familie, die wegen meiner Fehler leidet, und auch nicht gegenüber meinem Klub, der es nicht verdient hat, von so etwas betroffen zu sein», schrieb Suarez. Die MLS hat Ermittlungen aufgenommen, ob der Stürmer bestraft wird, ist noch nicht bekannt.

Lange Liste an Unsportlichkeiten

Suarez ist bekannt als Hitzkopf und hat sich schon einige Ausraster dieser Art geleistet. Um die Welt gingen die Bilder seines unsportlichen Verhaltens bei der WM 2014, als er den Italiens Abwehrchef Giorgio Chiellini biss. Für weitere Attacken auf Gegenspieler und rassistische Beleidigungen wurde der langjährige Stürmer des FC Barcelona in seiner Karriere mehrfach bestraft.

Andreas Böni: «So kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben»

Andreas Böni: «So kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben»

Das Buch «Mensch Fussballstar – Tabus, Depression, Terror, Tod und grosse Gefühle: Was die gefeierten Helden neben dem Platz erleben» von blue-Sport-Chefredaktor Andreas Böni erschien am 18. August. Böni erzählt, wie es dazu kam.

03.09.2025

Andreas Böni über die Familie Xhaka: «Die Lebensgeschichte berührt dich extrem»

Andreas Böni über die Familie Xhaka: «Die Lebensgeschichte berührt dich extrem»

Verhaftet, gefoltert, gedemütigt. Das neue Buch «Mensch Fussballstar» von Andreas Böni erzählt unter anderem die Familiengeschichte von Granit Xhaka.

04.09.2025

Kryeziu: «Der Nationen-Entscheid ist eine Herzenssache»

Kryeziu: «Der Nationen-Entscheid ist eine Herzenssache»

Der kosovarische Nationalspieler und ehemalige FCZ-Verteidiger Mirlind Kryeziu über den Kosovo, die Schweiz und den Fall Leon Avdullahu

04.09.2025

Andreas Böni: «So kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben»

Andreas Böni: «So kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben»

Andreas Böni über die Familie Xhaka: «Die Lebensgeschichte berührt dich extrem»

Andreas Böni über die Familie Xhaka: «Die Lebensgeschichte berührt dich extrem»

Kryeziu: «Der Nationen-Entscheid ist eine Herzenssache»

Kryeziu: «Der Nationen-Entscheid ist eine Herzenssache»

