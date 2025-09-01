Nach dem Final des Leagues Cup in den USA fliegen die Fetzen. Keystone

Lionel Messis Inter Miami geht im Final des Leagues Cup gegen die Seattle Sounders mit dem noch rekonvaleszenten Schweizer Goalie Stefan Frei 0:3 unter.

Keystone-SDA SDA

Das Spiel endete mit einer Schlägerei und einer vermeintlichen Spuck-Attacke von Messis Teamkollege Luis Suarez. Bilder zeigen den Altstar aus Uruguay dabei, wie er ein Staff-Mitglied des Gegners angeht. Zuvor hatte Suarez schon für Wirbel gesorgt, in dem er Seattles Obed Vargas in den Schwitzkasten nahm.

Für Suarez war es nicht der erste Ausraster dieser Art. 2014 hatte er bei der Weltmeisterschaft Italiens Giorgio Chiellini gebissen. Zudem wurde er für weitere Attacken auf Gegenspieler und rassistische Beleidigungen mehrfach bestraft.

Während Messi eine Reihe guter Chancen vergab, waren für die Gastgeber Osaze De Rosario (26.), Alex Roldan (84.) und Paul Rothrock (89.) erfolgreich. Dieser Titel fehlte Seattle, das 2022 die Concacaf-Champions-League gewonnen hatte, noch in der Sammlung.

Das könnte dich auch interessieren