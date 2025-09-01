  1. Privatkunden
Gewürzt und gespuckt Suarez löst nach Final-Pleite von Miami Schlägerei aus

SDA

1.9.2025 - 09:55

Nach dem Final des Leagues Cup in den USA fliegen die Fetzen.
Nach dem Final des Leagues Cup in den USA fliegen die Fetzen.
Keystone

Lionel Messis Inter Miami geht im Final des Leagues Cup gegen die Seattle Sounders mit dem noch rekonvaleszenten Schweizer Goalie Stefan Frei 0:3 unter.

Keystone-SDA

01.09.2025, 09:55

01.09.2025, 10:31

Das Spiel endete mit einer Schlägerei und einer vermeintlichen Spuck-Attacke von Messis Teamkollege Luis Suarez. Bilder zeigen den Altstar aus Uruguay dabei, wie er ein Staff-Mitglied des Gegners angeht. Zuvor hatte Suarez schon für Wirbel gesorgt, in dem er Seattles Obed Vargas in den Schwitzkasten nahm.

Für Suarez war es nicht der erste Ausraster dieser Art. 2014 hatte er bei der Weltmeisterschaft Italiens Giorgio Chiellini gebissen. Zudem wurde er für weitere Attacken auf Gegenspieler und rassistische Beleidigungen mehrfach bestraft.

Während Messi eine Reihe guter Chancen vergab, waren für die Gastgeber Osaze De Rosario (26.), Alex Roldan (84.) und Paul Rothrock (89.) erfolgreich. Dieser Titel fehlte Seattle, das 2022 die Concacaf-Champions-League gewonnen hatte, noch in der Sammlung.

Maassen und Zeidler geraten nach der Partie aneinander

Maassen und Zeidler geraten nach der Partie aneinander

Lausanne-Coach Peter Zeidler und FCSG-Trainer Enrico Maassen geigen sich nach der Partie mehr als deutlich die Meinung.

31.08.2025

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

LALIGA | 3. Runde | Saison 25/26

31.08.2025

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

31.08.2025

16-jähriger YB-Debütant Mambwa: «Ich habe mich einfach nur gefreut»

16-jähriger YB-Debütant Mambwa: «Ich habe mich einfach nur gefreut»

31.08.2025

Fassnacht: «Wir dürfen unserem Coach danke sagen»

Fassnacht: «Wir dürfen unserem Coach danke sagen»

31.08.2025

YB – Lugano 3:1

YB – Lugano 3:1

Super League | 5. Runde | Saison 25/26

31.08.2025

