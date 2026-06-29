Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus von Südkorea an der WM fordern Politik und Fans Konsequenzen beim Team um Captain Son Heung-min. Einen ersten Schritt vollzieht Trainer Hong Myung-bo selbst.

Südkoreas Trainer Hong Myung-bo gibt sein Amt nach dem Scheitern in der WM-Gruppenphase auf

Der 57-Jährige erklärte seinen Rücktritt, wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap schrieb.

Hong war schon an der WM 2014 als Nationaltrainer des Landes gescheitert. Damals schied die Mannschaft sang- und klanglos mit nur einem Punkt aus drei Spielen aus. Dennoch wurde der ehemalige Generalsekretär im Juli 2024 wieder zum Nationaltrainer ernannt.

An der WM 2026 hatten die Südkoreaner eine vermeintlich machbare Gruppe. Nach dem 2:1 zum Auftakt gegen die Tschechen gingen aber die Partien gegen Mexiko und Südafrika verloren. Drei Punkte reichten als Dritter nicht zum Weiterkommen.

Das Aus reisse alte Wunden über den Trainer und die Führung des Verbandes wieder auf, befand der «Korea Herald». «Fans und Experten verurteilen die «schlechteste Leistung in der Geschichte des Fussballs», schrieb die «Korea Times».

«Da für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft erhebliche Steuergelder und staatliche Ressourcen aufgewendet werden, bitte ich das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus, die genaue Situation und die Ursachen dieser Angelegenheit gründlich zu analysieren und Massnahmen zur Verhinderung einer Wiederholung sowie zur Verbesserung sorgfältig zu prüfen», schrieb Staatspräsident Lee Jae-myung nun.