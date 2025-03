In der Super League streiten sich noch acht Teams um den Meistertitel – nur eine europäische Liga ist spannender. Bild: Keystone

Das Meisterrennen in den europäischen Fussballligen ist lanciert. blue Sport zeigt dir, in welcher Liga die Spannung im Meisterrennen am höchsten ist.

Andreas Lunghi Andreas Lunghi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Meisterrennen in der Super League ist so offen wie seit Jahren nicht mehr – gleich acht Teams haben noch Chancen auf den Titel.

Im europäischen Vergleich ist die Schweizer Liga eine der spannendsten.

In der 2. Bundesliga ist das Aufstiegsrennen noch etwas spannender als das Meisterrennen in der Super League – da kämpfen noch neun Teams um den direkten Aufstieg. Mehr anzeigen

Die Super League ist in dieser Saison so offen wie schon seit Jahren nicht mehr. Nach 28 Spieltagen liegen zwischen der Tabellenspitze und dem achten Platz nur neun Punkte. Ganz vorne liegt Servette nur zwei Zähler vor Basel, die Abstände dahinter sind minim. Vor der Ligaspaltung nach 33 Runden ist also noch offen, wer in der Championship Group um den Titel und die Europacup-Plätze spielen wird.

Spannend ist auch die Situation in der unteren Tabellenhälfte. GC auf dem Barrage-Platz liegt sieben Punkte hinter dem von Sion belegten neunten Rang. Dazwischen liegt noch der Yverdon Sport FC, der sich zuletzt dank guten Resultaten etwas vom Abstiegskampf distanzieren konnte. Winterthur trägt weiterhin die rote Laterne der Super League und hat als einziges Teams auch rechnerisch keine Chance mehr auf die Championship Group.

Im europäischen Vergleich zeigt sich: Die Schlussphase der Super League ist eine der spannendsten. Nur in einer Meisterschaft liegen an der Spitze mehr Teams enger beieinander. Ein Überblick.

Premier League

Die höchste englische Liga ist schon so gut wie entschieden. Leader Liverpool hat neun Runden vor Schluss zwölf Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Arsenal. Spannend wird es im Kampf um die Europacup-Plätze. Der zehntplatzierte AFC Bournemouth liegt nur drei Punkte hinter dem sechsten Rang und nur fünf Zähler hinter den Champions-League-Plätzen.

Der Abstiegskampf scheint hingegen bereits vorentschieden. Southampton wird mit grosser Wahrscheinlichkeit zusammen mit Ipswich und Leicester den Gang in die zweite Liga antreten müssen.

Bundesliga

Bayern München ist nach einem Jahr Pause wieder an der Tabellenspitze der höchsten deutschen Spielklasse anzutreffen. Dahinter folgt mit drei Punkten Rückstand der letztjährige Meister aus Leverkusen. Ob Xhaka und Co. die Bayern in den letzten acht Spielen abfangen können, bleibt abzuwarten.

Spannend ist auch in Deutschland der Kampf um die Europacup-Plätze. Gleich neun Teams könnten sich noch einen der begehrten Plätze ergattern. Dabei hat Dortmund die schlechtesten Karten. Im Tabellenkeller spielen Kiel, Heidenheim und Bochum um den Verbleib in der Bundesliga.

La Liga

In Spanien spielen die üblichen Verdächtigen um den Titel. Im Vorteil ist zehn Runden vor Schluss der FC Barcelona. Die junge Mannschaft von Hansi Flick hat drei Punkte Vorsprung auf Erzrivale Real Madrid. Atlético hat bereits sieben Punkte Rückstand auf den Leader.

Im Kampf um die europäischen Wettbewerbe haben Athletic Bilbao, Villarreal und Real Betis die Nase vorne. Girona, Überraschungsteam aus der letzten Saison, wird 2025/2026 nicht mehr in der Champions League spielen.

Serie A

Ähnlich wie in Spanien ist auch das Meisterrennen in der Serie A spannend. Inter liegt neun Runden vor Schluss nur drei Punkte vor Napoli und sechs Zähler vor Atalanta. Die Titelverteidigung wird der Mannschaft von Yann Sommer wohl bis zum letzten Spieltag streitig gemacht. Das Spitzenduell findet nur noch aus der Ferne statt, ein Direktduell zwischen Inter und Napoli steht in der Schlussphase nicht mehr an.

Wie bereits letzte Saison könnte sich Bologna mit Freuler, Aebischer und Ndoye auch heuer einen Champions-League-Platz sichern. Diesen müssen sich die Rossoblu gegen Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina und Milan noch erkämpfen.

Ligue 1

In Frankreich ist die Meisterschaft acht Partien vor Schluss bereits so gut wie entschieden. PSG hat 19 Punkte Vorsprung auf Marseille. Am anderen Ende der Tabelle kämpft der zurzeit verletzte Becir Omeragic mit Montpellier um den Klassenerhalt. Dieser ist im Moment allerdings acht Punkte entfernt.

2. Bundesliga

Ähnlich wie in der Super League befinden sich in der zweithöchsten Spielklasse Deutschlands noch einige Teams im Kampf um den Titel und den Aufstieg in die Bundesliga. Die ersten neun Plätze sind nur durch acht Punkte getrennt. Der HSV führt die Liga zwar an, darf sich seiner Sache aber noch nicht sicher sein. Mit dieser Ausgangslage ist die 2. Bundesliga die spannendste Liga Europas.

Österreichische Bundesliga

Wie in der Schweiz wird auch bei unserem Nachbarn die Tabelle vor der Schlussphase geteilt. Der einzige Unterschied ist, dass die Punkte nach 22 Runden halbiert werden. So kommt es dazu, dass die Top-6 nur durch sieben Punkten getrennt sind. Sturm Graz und Austria Wien führen die Tabelle mit je 23 Zählern an, vier Punkte dahinter folgt RB Salzburg. Das Meisterrennen bleibt acht Partien vor Schluss offen.

In der Österreichischer Bundesliga spielen sechs Teams um den Meistertitel. Screenshot

Challenge League

Aarau und Thun begegnen sich in der zweithöchsten Schweizer Spielklasse auf Augenhöhe. Die beiden Teams werden den direkten Aufstieg unter sich ausmachen. Étoile Carouge hat nur noch Aussenseiterchancen auf den Barrage-Platz.