Neue Besitzer, neue Versprechen, neue Hoffnung: Mit der Bridge Football Group beginnt für den GC das nächste Kapitel. Die vergangenen 17 Jahre zeigen jedoch, wie aus dem Rekordmeister durch Fehlentscheide, Führungswechsel und sportliche Rückschläge ein Dauerkrisenklub wurde.

Bei Rekordmeister GC geht es seit vielen Jahren praktisch nur noch bergab.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen GC wechselte in den letzten Jahren mehrfach den Besitzer und steckte immer wieder in Führungs- und Finanzkrisen.

Sportlich folgte auf den Cupsieg 2013 der Absturz bis zum Abstieg 2019. Seither kämpft der Klub regelmässig um den Klassenerhalt.

2026 übernimmt erneut ein Investor mit chinesischem Hintergrund. Ob diesmal Stabilität einkehrt, ist offen.

Der Grasshopper Club Zürich erhält mal wieder neue Besitzer. Nachdem der Verein ab 2020 in chinesischer Hand war, übernahm 2024 der MLS-Klub Los Angeles FC den Schweizer Rekordmeister. Weil der Erfolg ausblieb und sich die Fans über fehlende Identifikation beklagten, stand GC aber schnell wieder zum Verkauf. Nun hat mit der Bridge Football Group ein Investor übernommen, der seine Geldgeber primär in China hat.

Der neueste Verkauf und damit erneute Besitzerwechsel reiht sich ein in eine turbulente Phase des Vereins, in welcher es in den letzten 17 Jahren vor allem Rückschläge zu verzeichnen gab. Auch diesmal werden die Versprechungen der neuen Investoren gross sein – und bei den Anhängern zumindest einen Funken Hoffnung wecken. Ob diesmal tatsächlich alles besser wird, bleibt abzuwarten.

Fakt ist, dass es bei GC nicht nur neben dem Feld turbulent zu und her ging, sondern auch sportlich miserabel lief, wie folgende Grafiken zeigen:

grafik: blue/KI

grafik: blue/KI

Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? Wie wurde aus dem erfolgreichsten Klub der Schweizer Fussballgeschichte ein Verein, der von Besitzer zu Besitzer und von Kontinent zu Kontinent weitergereicht wird?

Wir beginnen unsere Chronologie im Jahr 2009 (auch wenn GC schon vorher bröckelt) mit einem Knall, welchen die Grasshoppers schweizweit zur Lachnummer machte.

Die Chronologie des GC-Absturzes

April 2009 – die Affäre Volker Eckel

GC ist finanziell bereits angeschlagen – und träumt von der Rettung. Da kommt Hochstapler Volker Eckel um die Ecke und gibt vor, mittels arabischer Investoren rund 300 Millionen Franken in GC investieren zu wollen. GC-Präsident Heinz Spross und Sportchef Erich Vogel lassen sich auf den Deal ein und präsentieren Eckel als Retter des Vereins.

Wenig später stellt sich heraus, dass Eckel kein vermögender Scheich oder Investor war, sondern ein Hochstapler. Die versprochenen Millionen existieren nicht. Medien decken Ungereimtheiten auf, und der spektakuläre Deal platzt, bevor Geld fliesst. Kurz darauf tritt Erich Vogel als Vizepräsident und Sportchef zurück.

Februar 2010 – Das Präsidenten-Karussell beginnt

Nach knapp drei Jahren gibt Roger Berbig sein Amt als GC-Präsident ab. Es übernimmt Jean-Claude Béda bis 2011. Auf ihn folgt Roland Leutwiler, dessen Amtszeit aber nicht mal ein Jahr lang ist.

Januar 2012 – das missglückte Vogel-Comeback

Johann Vogel, damals U15-Trainer bei GC, kehrt drei Jahre nach seinem letzten Profi-Spiel zurück auf den Rasen. Der ehemalige Nati-Captain soll die Abwehr stabilisieren. Vogel steht bei drei Partien mit GC auf dem Rasen. GC verliert alle drei Spiele und Vogel bricht sein Comeback bereits wieder ab. Im Nachhinein sagt er, dass er sich «Spass und Erfolg» erhofft habe – beides habe er nicht gefunden.

März 2012 – der Führungswechsel

Bei GC kommt es zu einem umfassenden Führungswechsel. Präsident Roland Leutwiler tritt zurück und wird durch André Dosé ersetzt. Geschäftsführer Marcel Meier muss den Klub verlassen, Berater Alain Sutter sowie mehrere Verwaltungsräte treten zurück. Neu in den Verwaltungsrat rücken Reinhard Fromm und Martin Keller nach.

Mai 2012 – der eigentliche Abstieg

Sportlich steht GC am Ende der Saison eigentlich auf einem Abstiegsplatz. Der Klub bleibt jedoch in der Super League, weil Neuchâtel Xamax die Lizenz verliert und dem FC Sion zahlreiche Punkte abgezogen werden.

Juni 2013 – der Erfolgstrainer geht lieber zu YB

Nachdem André Dosé Sforza entlässt und dafür Uli Forte holt, erlebt GC ein letztes Hoch. In einer starken Saison werden sie Vizemeister und gewinnen den Schweizer Cup. Nach der Saison spricht Erfolgstrainer Forte von einer rosigen GC-Zukunft – und wechselt dann selbst zu YB. Er wird durch Michael Skibbe ersetzt.

Dezember 2013 – Dosé muss gehen

Präsident Dosé bringt zwar den Erfolg zu GC – aber auch weitere finanzielle Schwierigkeiten. So muss er ein halbes Jahr nach dem Cupsieg den Klub verlassen.

Februar 2014 – jetzt soll «Stabilität und Kontinuität» einsetzen

Stephan Anliker wird vom Verwaltungsrat einstimmig zum neuen GC-Präsidenten gewählt. Dragan Rapic, seit Dezember 2012 Sportchef, übernimmt zusammen mit Manuel Huber die Geschäftsführung. Bei GC spricht man nun von «Stabilität und Kontinuität» an der Spitze.

Mai 2014 – Der Sportchef ohne Rückhalt muss gehen

Der Verwaltungsrat trennt sich von Sportchef Dragan Rapic. Intern werden ihm mangelnde Autorität und fehlendes Durchsetzungsvermögen vorgeworfen. Medien berichten zudem, dass Rapic bei Spielern und in Vertragsverhandlungen nicht genügend Rückhalt genossen habe. Als Folge der Rapic-Entlassung zieht sich Verwaltungsrat Reinhard Fromm zurück.

Heinz Spross und Trainer Michael Skibbe übernehmen vorübergehend die sportliche Führung. Kurz darauf zieht sich Spross aus dem Verwaltungsrat zurück und bleibt nur noch als Aktionär im Hintergrund aktiv. Sein Rückzug erfolgt auch vor dem Hintergrund wiederkehrender Vorwürfe, er lasse sich von Ex-GC-Funktionär Erich Vogel zu stark beeinflussen.

August 2014 – Salatic wird suspendiert und geht vor Gericht

GC-Legende Salatic legt sich mit Trainer Michael Skibbe an und wird suspendiert. Salatic geht vor Gericht und erzwingt, weiterhin mit der ersten Mannschaft trainieren zu dürfen. Im November wird Salatic begnadigt, Verwaltungsrat Martin Keller tritt als Folge dessen zurück.

2014 bis 2017 – ruhigere Zeiten

Mit Pierluigi Tami, der im Januar 2015 als Trainer von Skibbe übernimmt, kehrt Ruhe ein bei GC. Man hat beim Rekordmeister akzeptiert, dass die glorreichen Zeiten vorbei sind. Erfolg hat GC aber auch unter Tami keinen und so übernimmt im März 2017 einmal mehr Carlos Bernegger bei GC – aber nur für ein halbes Jahr. Im August 2017 wird der heutige Nati-Trainer Murat Yakin als Cheftrainer verpflichtet.

Dezember 2017 – die Vorbereitung für den Verkauf

Die Neue Grasshopper Fussball AG und die Grasshopper Fussball Holding AG werden zusammengeführt. Präsident Stephan Anliker vereinfacht damit die Eigentümerstruktur des Klubs – ein Schritt, der auch einen späteren Investoren-Einstieg erleichtern soll.

März/April 2018 – das Missverständnis Murat Yakin

Nachdem Yakin im Winter die halbe Mannschaft ersetzt, kommt es wenig später zum Bruch. Ex-Spieler Rúnar Sigurjónsson und der entmachtete Captain Milan Vilotic kritisieren Murat Yakin öffentlich. Ein interner Mannschaftschat auf Englisch wird publik, in dem Vilotic dem Trainer vorwirft, den Teamgeist zerstört zu haben. Yakins Antwort darauf: «Die Hälfte kann es nicht lesen, die andere Hälfte versteht es nicht.»

Kurz darauf ist die Amtszeit von Murat Yakin vorbei. Er wird im April nach den internen Konflikten und sportlichem Misserfolg entlassen. Es übernimmt Thorsten Fink.

Januar 2019 – Investor Spross hat genug

Heinz Spross zieht sich als Mitbesitzer und Geldgeber zurück. GC verliert damit einen wichtigen Investor.

März 2019 – die Alarmglocken läuten

GC ist ganz unten angekommen und zieht die Notbremse. Sowohl Trainer Fink als auch Sportchef Mathias Walther werden entlassen.

Unterdessen erzwingen GC-Fans beim Auswärtsspiel in Sion mit Feuerwerkskörpern und anderen Wurfgegenständen eine längere Spielunterbrechung. Die Anhänger stellen die Mannschaft vor der Kurve zur Rede und machen ihrem Frust über die sportliche Misere und die Klubführung Luft.

Nach dem Fan-Eklat tritt Stephan Anliker als Verwaltungsratspräsident und Verwaltungsrat zurück. Als Hauptaktionär und Investor bleibt er GC jedoch erhalten. An den Besitzverhältnissen des Klubs ändert sich vorerst nichts. Als Präsident übernimmt neu Stephan Rietiker.

Mai 2019 – Chaoten erzwingen Spielabbruch, GC steigt ab

Nach einem kurzen und sieglosen Engagement von Trainer Tominsalv Stipic übernimmt Uli Forte als Feuerwehrmann, um den Abstieg noch zu verhindern. Es gelingt ihm nicht. Definitiv wird der Abstieg beim Auswärtsspiel in Luzern, bei dem Chaoten aus dem GC-Fanblock sogar noch einen Spielabbruch provozieren. Es ist der sportliche Tiefpunkt: Der einst so erfolgreiche Rekordmeister steigt erstmals seit 70 Jahren in die Zweitklassigkeit ab.

Juni 2019 – der Neustart scheitert noch vor Saisonstart

Verwaltungsratspräsident Stephan Rietiker tritt nach nur neun Wochen zurück. Er kann den von den Eigentümern vorgegebenen Budget- und Sparkurs nicht mittragen. Kurz darauf verlassen auch die externen Berater Georg Heitz und Bernhard Heusler den Klub. Der geplante Neustart nach dem Abstieg scheitert bereits nach wenigen Wochen.

April 2020 – GC wird chinesisch

Mitten in der Corona-Krise übernimmt die in Hongkong ansässige Champion Union HK Holdings Limited 90 Prozent der Grasshopper Fussball AG. Die neuen Eigentümer um Jenny Wang installieren Sky Sun als Verwaltungsratspräsidenten, behalten András Gurovits als Vizepräsidenten und trennen sich umgehend vom im September eingestellten Sportchef Fredy Bickel. Zudem stösst Adrian Fetscherin als Leiter Vermarktung und Kommunikation zum Klub.

Februar 2021 – Fetscherin geht und schiesst gegen GC

Knapp zwei Wochen nach dem Rücktritt von Sportchef Bernard Schuiteman verlässt auch Adrian Fetscherin GC. In einem Video-Statement kritisiert er interne Machtkämpfe und sagt sinngemäss, dass GC den «Feind im eigenen Haus» habe.

Juni 2021 – zurück im Oberhaus

Nach der zweiten Saison in der Challenge League gelingt GC unter Interimstrainer Zoltan Kadar am letzten Spiel der Wiederaufstieg in die Super League. Kadar darf aber nicht bleiben, sondern wird durch Giorgio Contini ersetzt.

Juni 2022 – die nächsten Entlassungen

Während GC in der Super League keine Rolle spielt, brodelt es neben dem Platz weiter. Der von den Chinesen installierte CEO Jimmy Berisha muss genau so wie Sportchef Seyi Olofinjana gehen.

Februar bis März 2023 – keine Sonne mehr bei GC

GC-Präsident Sky Sun tritt aus familiären Gründen zurück. Vorerst übernimmt interimistisch Andras Gurovits, ab Juni dann der Brite Matt Jackson.

Zudem kündigt Trainer Contini an, per Ende Saison den Verein zu verlassen – ihm war die Zukunft von GC zu ungewiss. Contini sollte bis heute der letzte GC-Trainer sein, der länger als ein Jahr beim Klub war.

Januar 2024 – GC wird amerikanisch

Nach knapp vier Jahren unter chinesischer Kontrolle erhält der Grasshopper Club Zürich nun amerikanische Besitzer. Der MLS-Klub Los Angeles FC übernimmt 96,5 Prozent der Aktien der Grasshopper Fussball AG. Als Interims-Präsidentin agiert Stacy Johns.

April 2024 – es läuten wieder die Alarmglocken

Auch nach der US-Übernahme läuft es GC sportlich miserabel. Die Folge: Sportchef Bernt Haas und Trainer Bruno Berner werden entlassen. Es übernimmt Marco Schällibaum, welcher den Abstieg in der Barrage hauchdünn verhindern kann.

November 2024 – das GC-Trainerkarrussell dreht weiter

Im November 2024 wird Schällibaum bereits wieder entlassen. Es kommt Tomas Oral, der mit GC ebenfalls in die Barrage muss, dort aber den Klassenerhalt schafft.

Mai 2025 – Alain Sutter kommt

Mit Alain Sutter verpflichtet GC einen grossen Namen als neuen Sportchef. Der ehemalige Nati-Star wirft Trainer Oral im Sommer raus und ersetzt ihn durch Gerald Scheiblehner. Der Österreicher wird ein halbes Jahr später entlassen und durch seinen eigenen Co-Trainer Gernot Messner ersetzt. Dieser wiederum darf GC sechs Spiele coachen, dann ist auch er schon Geschichte. Es übernimmt Sutters langjähriger Vertrauter aus St. Galler Zeiten: Peter Zeidler.

Unter Zeidler geht GC in der dritten Saison in Serie in die Barrage – und schafft gegen Aarau den Klassenerhalt in extremis.

Juni 2026 – Verkauf und Sutter muss gehen

GC ist wieder grösstenteils chinesisch und mit dem neuen Investor «Bridge Football Group» ist auch Alain Sutter bereits wieder Geschichte. Der mit Pauken und Trommeln angekündigte Sutter muss seinen Posten nach nur einem Jahr wieder räumen.

Bei den Hoppers erhofft man sich durch die Übernahme der «Bridge Football Group» eine «stabile, nachhaltige und wettbewerbsfähige Zukunft». Fortsetzung folgt…

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