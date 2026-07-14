Bereit für die neue Saison?
Alle Zuzüge und Abgänge der Super-League-Klubs
Leonardo Bertone wechselt von Thun zu Luzern.
KEYSTONE
Am 25. Juli startet die neue Super-League-Saison. Wie haben sich die Vereine verstärkt und welche Abgänge haben sie zu verzeichnen? Ein Überblick.
Thun
Trainer: Gian-Luca Privitelli (Neu)
Zugänge: Nicolas Bürgy (Odense), Dorian Derbaci (Aarau), Nico Maier (Blau-Weiss Linz), Layton Stewart (Leih-Ende/Wimbledon), Dario Wälti (Leih-Ende Kriens), Leo Stucki (Nachwuchs), Simon Lengen (Nachwuchs)
Abgänge: Leonardo Bertone (Luzern), Elmin Rastoder (Panathinaikos), Dominik Franke (Zalgiris), Ethan Meichtry (Genoa), Kastriot Imeri (Leih-Ende YB), Noah Rupp (Leih-Ende Karlsruhe), Vasilije Janjicic (?), Jan Eicher (?), Nino Ziswiler (Karriereende)
St. Gallen
Trainer: Enrico Maassen (seit 2024)
Zugänge: Leon Frokaj (Aarau), Stephan Ambrosius (Leih-Ende/Karlsruher SC)
Abgänge: Alessandro Vogt (Hoffenheim), Jordi Quintillà (Leihe/Salamis), Konrad Faber (Leihe/Osnabrück), Tiemoko Outtara (Leih-Ende Servette), Edis Bytyqi (Wil)
Lugano
Trainer: Mattia Croci-Torti (seit 2021)
Zugänge: Joel Bichsel (Saarbrücken), Beckham Castro (Millionarios), Felix Gebhardt (Jahn Regensburg), Dereck Moncada (Inter Bogota), Shkelqim Vladi (Leih-Ende Aarau), Gjan Ajdin (Nachwuchs)
Abgänge: Mohamed Belhadj Mahmoud (Vertragsende/?), Mattia Bottani (Vertragsende/?), Zachary Brault-Guillard (Vertragsende/?), Hicham Mahou (Vertragsende/?), Serif Berbic (Vertragsende/?), Alexandre Parsemain (Moreirense), Ilija Maslarov (Leihe/Rapperswil), Yuri Peverelli (Leihe Xamax), Amir Saipi (Deportivo Castellon)
Sion
Trainer: Didier Tholot (seit 2023)
Zugänge: Fodé Sylla (Lens), Timothy Fayulu (Leih-Ende/Noah), Dinis Rodrigues (Leih-Ende/Penafiel)
Abgänge: Dejan Djokic (Vaduz), Lamine Diack (Leih-End/Nantes), Maxime Dubosson (Leihe/Carouge)
Basel
Trainer: Stephan Lichtsteiner (seit 2026)
Zugänge: Akpe Victory (Zalaegerszeg), Ludwig Malachowski Thorell (Mjällby), Asane Sow (Vercelli), Jonas Omlin (Gladbach), Kazeem Olaigbe (Leihe/Trabzonspor), Philip Otele (Leih-Ende/ HSV), Gabriel Sigua (Leih-Ende/Lausanne), Andrin Hunziker (Leih-Ende/Winterthur), Djordje Jovanovic (Leih-Ende/Maccabi), Bennett Hoch (Nachwuchs), Renato Widmer D'Autilia (Nachwuchs), Evann Senaya (Nachwuchs)
Abgänge: Marwin Hitz (Karriereende), Benie Traoré (New York City), Adrian Barsisic (Braga), Dominik Schmid (Salzburg), Finn van Breemen (Famalicao), Junior Zé (Braunschweig); Tim Pfeiffer (Gladbach II), Dion Kacuri (Leihe/Lustenau), Moritz Broschinski (Leihe/Karlsruhe), Koba Koindredi (Leih-Ende Sporting), Julien Duranville (Leih-Ende BVB)
YB
Trainer: Gerardo Seonae (seit 2026)
Zugänge: Cedric Zesiger (Augsburg), Joel Mall (Servette), Lewin Blum (Leih-Ende/Charleroi), Sergio Cordova (Leih-Ende St. Louis), Kastriot Imeri (Leih-Ende/Thun), Rhodri Smith (Leih-Ende/Winterthur), Emmanuel Tsimba (Leih-Ende /GC), Malik Deme (Leih-Ende/Xamax)
Abgänge: Tanguy Zoukrou (Kocaelispor Kulübü), Heinz Linder (FCZ), Ardian Bajrami (?), Rayan Raveloson (Amed), Lutfi Dalipi (Leihe/Vaduz), Janis Lüthi (Leihe/Xamax), Ruben Salchli (Leihe/Kriens), Chris Bedia (Leih-Ende/Union Berlin), Yan Valery (Leih-Ende Sheffield)
Cedric Zesiger kehrt in die Schweiz zurück.
Instagram/bscyb_offiziell
Luzern
Trainer: Udo Portmann (Neu)
Zugänge: Leonardo Bertone (Thun), Loic Lüthi (Winterthur), Aurelio Oehlers (Volendam), Raphael Radtke (Schaffhausen), Nando Toggenburger (Leih-Ende/Kriens), Erblin Sadikaj (Nachwuchs), Sascha Meyer (Nachwuchs)
Abgänge: Pascal Loretz (Hannover), Severin Ottiger (Winterthur), Adrian Bajrami (Braga), Julian Bock (Stuttgart), Karweina (Wehen-Wiesbaden), Kevin Spadanuda (FCZ), Vaso Vasic (Vertragsende/?), Sinan Karweina (Wiesbaden), Mauricio Willimann (Kriens), Julian von Moos (Leih-Ende/Servette), Lionel Huwiler (Leihe/Carouge), Mattia Walker (Leihe/Vaduz)
Servette
Trainer: Jocelyn Gourvennec (seit 2025)
Zugänge: Mathis Lambourde (Verona), Quentin Maceiras (Puskas Akademia), Pedro Naressi (Ludogorets), Edvinas Gertmonas (Cluj), Leo Besson (Leih-Ende/SLO), Julian von Moos (Leih-Ende/Luzern), Alonzo Vincent (Nachwuchs), Tristan Nunez (Nachwuchs)
Abgänge: Joel Mall (YB), Loun Srdanovic (Lille), Atangana (Leihe/SLO), Mardochee Miguel (Nyon), Malek Ishuayed (Leihe/Kriens), Patrick Weber (Wil), Jeremy Guillemenot (Vertragsende/?), Gael Ondua (Vertragsende/?), Keyan Varela (Waalwijk)
Lausanne
Trainer: Luka Elsner (Neu)
Zugänge: Mevlin Mastil (Leih-Ende/Nyon), Konrad de la Fuente (Leih-Ende/Ceuta), Tim Hottiger (Leih-Ende/Xamax), Emilien Grosso (Nachwuchs)
Abgänge: Sekou Fofana (Auxerre), Lorenzo Bittarelli (Yverdon), Theo Bair (Leih-Ende/Auxerre), Gaoussou Diakité (Leih-Ende/Salzburg), Enzo Kana-Biyik (Leih-Ende/Manchester United), Gabriel Sigua (Leih-Ende/Basel), Karlo Letica (ablösefrei/vereinslos)
Zürich
Trainer: Marcel Koller (Neu)
Zugänge: Heinz Lindner (YB), Kevin Spadanuda (Luzern)
Abgänge: Ivan Cavaleiro (Luanda), Yanick Brecher (Karriereende), Nelson Palacio (Leih-Ende/Salt Lake), Matthias Phaëton (Leih-Ende /ZSKA Moskau), Cheveyo Tsawa (Brügge)
Kevin Spadanuda.
sda
GC
Trainer: Peter Zeidler (seit 2026)
Zugänge: Nikolas Muci (Leih-Ende/Mantova), Alieu Conateh (Leih-Ende Amstetten), Loris Giandomenico (Leih-Ende/Rapperswil-Jona)
Abgänge: Jonathan Asp Jensen (Leih-Ende/Bayern II), Lovro Zvonarek (Leih-Ende/Bayern II), Michael Frey (Vertragsende/?), Dirk Abels (Vertragsende/?), Nicolas Glaus (Vertragsende/?), Florian Hoxha (Vertragsende/?), Emmanuel Tsimba (Leih-Ende/YB), Salifou Diarrassouba (Leihe/Rapperswil), Laurent Seji (LS Ouchy), Mouhamed El Bachir Ngom (Gent)
Vaduz
Trainer: Marc Schneider (seit 2024)
Zugänge: Lado Akhalaia (Greuther Fürth II), Juan Cabrera (Greuther Fürth), Lutfi Dalipi (Leihe/YB), Dejan Djokic (Sion), Dejan Sorgic (Yverdon), Mattia Walker (Leihe/Luzern), Ranjan Neelakandan (Leihe/Annecy)
Abgänge: Alessio Hasler (Illertissen), Angelo Campos (Schaffhausen), Brian Beyer (Leih-Ende Winterthur), Ronaldo Fernandes (Leih-Ende/Luzern), Cedric Gasser (?), Gabriele De Donno (?), Javi Navarro (?), Ayo Akinola (?), Jonathan De Donne (?)