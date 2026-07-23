Nachdem er sich vom FC Lugano verabschiedet hat, bricht Mattia Bottani sein Schweigen und schildert seine Sicht der Dinge. In einem Interview mit dem «Corriere del Ticino» kritisiert der ehemalige Captain Mattia Croci-Torti.

Hast du es eilig? blue News fasst es für dich zusammen In einem Interview mit dem «Corriere del Ticino» übt Mattia Bottani nach dessen Abschied von Lugano scharfe Kritik an Mattia Croci-Torti.

Der ehemalige Captain bedauert, dass er sich nicht als Stammspieler vom Cornaredo verabschieden konnte, und sagt, dass das Verhältnis zum Trainer schon seit längerer Zeit angespannt gewesen sei.

Bottani stellt zudem die vom Verein erzielten Ergebnisse und die Förderung der Nachwuchsspieler in Frage, bekräftigt jedoch seine Verbundenheit mit Lugano. Zusammenfassung erstellt mit

Der Abschied von Lugano hat nicht alle Wunden geheilt. In einem Interview mit dem «Corriere del Ticino» äussert Mattia Bottani seine ganze Bitterkeit darüber, wie sein Abenteuer bei den Tessinern zu Ende ging. Dabei findet er harte Worte für Trainer Mattia Croci-Torti.

Der ehemalige Kapitän macht keinen Hehl aus seiner Enttäuschung, vor allem wegen seines letzten Auftritts im Cornaredo. Bottani hätte sich gerne anders von den Fans verabschiedet – indem er von Beginn an auf dem Platz gestanden hätte.

«Ich hätte mich gerne von meinen Fans und meinen Mannschaftskollegen verabschiedet, indem ich als Stammspieler und mit der Kapitänsbinde auf dem Arm auf den Platz gegangen wäre», sagt er und fügt hinzu: «Ich glaube, mein täglicher Einsatz hätte eine andere Wertschätzung verdient als die 5 bis 10 Minuten, die mir am Ende der Saison gewährt wurden.»

«Unsere Beziehung war in eine Krise geraten»

Dem 35-Jährigen zufolge seien die Spannungen mit Croci-Torti nicht erst in den letzten Monaten entstanden. «Unsere Beziehung war schon seit Jahren angespannt», erzählt er. Mehr noch als unter den Entscheidungen habe er unter dem Fehlen eines direkten Austauschs gelitten, sagt der ehemalige Stürmer.

«Ich hätte mir nur ein ehrliches Gespräch gewünscht, ein ‹Wir haben uns so entschieden›, während man mir in die Augen schaut. Aber dafür hätte es Mut und ein reines Gewissen gebraucht», so Bottani, der im Laufe des Interviews auch die Entwicklung des FC Lugano in den letzten Jahren in Frage stellt.

Seiner Meinung nach hätten die Ergebnisse angesichts der finanziellen Mittel des Vereins und der Schwierigkeiten, mit denen andere Schweizer Fussballgrössen zu kämpfen hatten, besser ausfallen können. «Nach fünf Jahren Stabilität, Verhandlungsstärke und einem Pokalsieg – was wurde konkret für die einheimischen Spieler getan? Wir haben keinen einzigen einheimischen Nachwuchsspieler gesehen, der sich dauerhaft in die erste Mannschaft integriert hat», bemerkt er.

«Er hat meine Wertschätzung verloren»

Der schwierigste Abschnitt ist jedoch der, der sich mit der persönlichen Beziehung zum Trainer befasst. «Ich habe versucht, ihm zu helfen, auch auf menschlicher Ebene, aber im Laufe der Zeit haben mich einige seiner Entscheidungen dazu gebracht, die Wertschätzung zu verlieren, die ich ihm entgegengebracht hatte», erklärt Bottani.

Trotz der Kritik legt der ehemalige Captain jedoch Wert darauf zu betonen, dass seine Verbundenheit mit Lugano ungebrochen ist. «Meine Liebe zu diesem Trikot ist nicht verblasst. Ich mag zwar harte Meinungen über einzelne Personen haben, aber das Wohl von Lugano steht an erster Stelle.»

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