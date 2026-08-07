Super League
Christopher Ibayi verlässt Thun in Richtung Marokko
Christopher Ibayi wechselt nach Marokko
Keystone
Christopher Ibayi verlässt den FC Thun. Wie der Verein mitteilt, wechselt der Stürmer per sofort zum marokkanischen Meister Maghreb de Fès. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart.
Ibayi kam im Januar 2025 zum FC Thun und überzeugte in der Vorrunde der Meister-Saison, ehe er durch Verletzungen zurückgeworfen wurde. Mit zehn Toren war der 31-Jährige in der vergangenen Super League der drittbeste Torschütze der Thuner.