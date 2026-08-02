Timothé Cognat führt Servette auch im zweiten Saisonspiel als Captain aufs Feld. Für Trainer Jocelyn Gourvennec ist klar, dass der Mittelfelfspieler in Genf bleiben wird. Cognat selbst ist sich nicht so sicher.

Darum geht’s Servettes Captain Timothé Cognat vermeidet ein Versprechen, die gesamte Saison in Genf zu bleiben.

Der 28-Jährige liebäugelte bereits im Winter mit einem Wechsel, doch Servette blockierte den Transfer in die MLS.

Trainer Jocelyn Gourvennec sieht keinen Anlass für Spekulationen und betrachtet Cognat weiterhin klar als Servette-Spieler. Zusammenfassung erstellt mit

Kurz vor dem Saisonstart hatte Servette-Trainer Jocelyn Gourvennec erklärt, wie er die Situation um Timothé Cognat sieht: Der neue Captain werde mit den Genfern in die neue Saison starten, also gehe er stark davon aus, dass Cognat auch bleiben wird.

Cognat selbst sieht es offenbar etwas anders. Nach der 0:1-Niederlage gegen den FC Basel sagte er den lokalen Medien: «Im Moment bin ich hier und solange ich hier bin, werde ich alles für Servette geben. Aber wir werden sehen. Im Fussball kann alles sehr schnell gehen.»

Der 28-jährige Franzose, der seit 2019 das Servette-Trikot trägt, wollte sich nicht festlegen, ob er sich auf eine weitere Saison in Genf einstelle. «Nein, das kann ich nicht sagen. Diese Mannschaft kann eine sehr gute Saison spielen. Meine persönliche Situation ist aber eine andere. Das wird zwischen dem Klub und mir geregelt.»

Cognat wollte schon im Winter wechseln

Dass Cognat seine Zukunft offenlässt, überrascht nicht. Bereits im vergangenen Winter wollte der Mittelfeldmotor den Verein verlassen. Eine Offerte aus der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) hatte sein Interesse geweckt, doch Servette verweigerte den Transfer, weil sich die Mannschaft damals in einer schwierigen sportlichen Lage befand.

«Natürlich war ich sehr enttäuscht darüber, wie sich die Situation im Winter entwickelt hat», bestätigte Cognat. Erst wenige Monate zuvor hatte er seinen Vertrag bis 2028 verlängert – offenbar in der Hoffnung, dass ihm der Verein bei einem attraktiven Angebot entgegenkommen würde. «So ist es nun einmal. Das liegt jetzt hinter mir. Wir werden sehen, was jetzt passiert.»

Trainer Jocelyn Gourvennec bewertet die Situation deutlich entspannter. Trotz der Aussagen seines Captains sieht er keinen Grund für Spekulationen. «Timo macht gerne Witze mit Journalisten», schmunzelt der Coach vor dem Spiel gegen den FCZ bei blue Sport. «Er ist sehr wichtig für uns, er ist unser Captain. Für mich ist das kein Thema.»

Auch im Letzigrund läuft Cognat wieder als Captain auf dem Platz, kann sein Team aber nicht zum Erfolg führen. Servette verliert 1:2 und geht damit erneut ohne Punkte nach Hause.