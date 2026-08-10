Basel-Neuzugang Asane Sow begeistert gegen Meister Thun mit einem Glanzauftritt und vier Torbeteiligungen. Wer ist der neue Hoffnungsträger in der FCB-Offensive?

Darum geht’s Neuzugang Asane Sow führt den FC Basel gegen Thun mit vier Skorerpunkten zum Heimsieg.

Der erst 20-Jährige verdient sich mit seiner Leistung viel Lob von Trainer Stephan Lichtsteiner, bleibt nach dem Glanzauftritt aber selbstkritisch.

Sow wechselte aus der dritten italienischen Liga zum FCB. Dennoch sprechen einige Experte von einem Transfercoup der Bebbi. Zusammenfassung erstellt mit

Für etwas mehr als eine halbe Million Franken lotst der FC Basel in diesem Sommer Asane Sow aus der italienischen Serie C ans Rheinknie. Der senegalesisch-italienische Doppelbürger spielte – abgesehen von einer viermonatigen Leihe bei der U20 des FC Turin – in den vergangenen zwei Saisons für Pro Vercelli und brachte es in der dritthöchsten Liga in 53 Partien auf 7 Tore und 7 Vorlagen.

Der Transfer stösst nicht bei allen FCB-Anhängern auf Anhieb auf Begeisterung. Doch dass der FCB den 20-Jährigen in diesem Sommer überhaupt an Bord holen kann, gilt unter einigen Experten als Transfercoup. Namhafte Ausbildungsvereine sollen Interesse an Sow gezeigt haben, der sowohl über die Aussenbahn als auch im Zentrum eingesetzt werden und im Eins-gegen-Eins sein Tempo ausspielen kann. Das stellt Sow spätestens mit dem Glanzauftritt gegen den FC Thun unter Beweis.

Offensive und defensive Qualitäten

Mit zwei Toren und zwei Assists führt er sein Team gegen den Meister zum 4:2-Sieg, spricht nach dem Schlusspfiff von seinem besten Spiel der Karriere und gibt sich dennoch selbstkritisch. Wie Teamkollege Flavius Daniliuc verrät, habe Sow selbst gesagt, dass er auch hätte fünf Tore erzielen können.

Von Trainer Stephan Lichtsteiner gibt es nur lobende Worte. «Ich habe relativ schnell gesehen, dass Asane ein sehr interessanter Spieler ist. Nicht nur in den offensiven Phasen, sondern auch in den defensiven, da er sehr gut anläuft und die Schnittstellen zumacht», unterstreicht Lichtsteiner. Das sei nicht alltäglich.

Während sich Lichtsteiner und der FCB freuen, dürfte sich ein anderer Super-League-Klub über eine verpasste Chance ärgern. Denn Sows Ex-Klub Pro Vercelli gehört zur Bridge Football Group, die seit Ende Juni auch Inhaberin der Grasshoppers ist. Statt ihn innerhalb des Klubnetzwerks zu halten, löst Sow nun aber bei der direkten Konkurrenz Begeisterung aus.

05:26 Basel – Thun 4:2 Super League | 3. Runde | Saison 26/27