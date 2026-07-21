Der FC Luzern ist gemäss Trainer Udo Portmann bereit für die neue Super-League-Saison. Bei blue Sport spricht der Frick-Nachfolger vor dem Spiel gegen Thun von «viel Energie» und «viel Lust» im Training.

Darum geht’s Der FC Luzern startet am Samstag gegen Meister Thun in die Saison 2026/27.

Nach viereinhalb Jahren Mario Frick steht mit Udo Portmann ein neues Gesicht an der Seitenlinie in der Thermoplan Arena.

Bei blue Sport gibt der FCL-Coach Einsicht in die Saisonvorbereitung und verrät, was er von seinen Neuzugängen erwartet. Zusammenfassung erstellt mit

Im Mai zaubert der FC Luzern nach dem Abgang von Mario Frick einen neuen und völlig überraschenden Namen aus dem Hut: Der vorherige U17-Trainer Jörg «Udo» Portmann übernimmt als Chefcoach der ersten Mannschaft.

Zahlreiche Namen waren für den Posten an der Seitenlinie des FC Luzern gehandelt worden, Sportchef Remo Meyer entscheidet sich aber für einen ganz anderen Weg. Der 49-jährige Luzerner übernimmt damit erstmals ein Engagement im Profifussball. Vor dem Saisonstart blickt er positiv auf die anstehenden Aufgaben.

«Die Intensität im Training ist höher als im Nachwuchs, aber da passt man sich als Trainer schnell an», sagt Portmann bei blue Sport. «Auf dem Platz – wo ich am liebsten bin – ist sehr vieles sehr ähnlich.»

«Extrem viel Energie und Lust»

Portmann war als Spieler einst Junior des FC Luzern bis Stufe U21. Als Trainer schaffte er mit Cham den Aufstieg in die Promotion League, ehe er 2020 zum FC Luzern zurückkehrte und dort die U15-, U19- und zuletzt U17-Junioren betreute. Nun hat er einen Vertrag als Chefcoach bis Sommer 2029 unterschrieben.

«Ich bin auf ein Team getroffen, das extrem viel Energie hat, extrem viel Lust», schildert Portmann die Saisonvorbereitung der Luzerner. «Es war frappant, ab dem ersten Training ist es voll losgegangen. Diese Energie wollen wir jetzt in die Meisterschaft weitertransportieren.»

Dort treffen die Innerschweizer am Samstag (ab 20.30 Uhr live auf blue Sport) auf Meister Thun. Wie der Spielstil von Portmanns Luzerner Mannschaft aussehen soll und was sich der 49-Jährige von seinen Neuzugängen erwartet, erfährst du im Video oben.