Auf den FC Basel wartet in einer Woche ein aussergewöhnliches Wochenende: Erst geht es im Cup gegen Courtételle, nur einen Tag später spielen die Bebbi im St. Jakob-Park gegen den FC Barcelona.

Zwei Spiele in zwei Tagen Der FCB muss wenige Stunden vor dem Barça-Knüller noch im Cup ran

Darum geht’s Jetzt ist es fix: Der FC Basel bestreitet am 16. August im St. Jakob-Park ein Testspiel gegen den FC Barcelona.

Den Bebbi steht ein organisatorischer Kraftakt bevor: Zwei Tage zuvor spielen bereits die FCB-Frauen im Joggeli. Und am Samstag steht für die Lichtsteiner-Elf noch ein Cup-Spiel auf dem Programm.

Für Lichtsteiner hat das Spiel gegen Courtételle Priorität. Wer dort überzeugt und nicht zu stark belastet wird, könnte aber auch am Tag danach gegen Barcelona Einsatzminuten erhalten. Zusammenfassung erstellt mit

Der FC Basel steht vor einem echten Fussball-Leckerbissen. Am 16. August läuft der spanische Meister FC Barcelona für ein Testspiel im St. Jakob-Park auf. Die Partie ist für 16.30 Uhr angesetzt.

«Tickets sind ab heute Samstag, 8. August, 12.00 Uhr für Saisonkartenbesitzer:innen und Vereinsmitglieder verfügbar. Der öffentliche Verkauf startet am Montag, 10. August 2026, 13.00 Uhr», schreibt der FC Basel in einer Mitteilung.

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Dass die Partie überhaupt zum Thema wurde, entwickelte sich kurzfristig. Nachdem es vor einigen Tagen zunächst lediglich eine unverbindliche Kontaktaufnahme gegeben hatte, erreichte den FCB erst am Donnerstag eine konkrete Anfrage aus Barcelona. «Der FC Basel 1893 springt kurzfristig als Gegner ein und empfängt den FC Barcelona zum Freundschaftsspiel – auf ausdrücklichen Wunsch von Barça-Trainer Hansi Flick», schreiben die Basler dazu.

Eigentlich hatte Barcelona für sein Testspiel nächste Woche andere Pläne. Die Katalanen wollten in Marokko gegen IR Tanger testen. Wegen der angespannten Situation rund um die Migrationskrise in der spanischen Exklave Ceuta wurde die Partie aus Sicherheitsgründen jedoch verworfen. Auf der Suche nach einer Alternative landete Barça schliesslich in Basel.

Zwei Spiele in 24 Stunden

Das Ganze stellt für den FCB einen organisatorischen Kraftakt dar. Dem Klub bleibt gerade einmal rund eine Woche, um das Gastspiel des europäischen Schwergewichts auf die Beine zu stellen.

Hinzu kommt, dass der St. Jakob-Park kurz zuvor bereits anderweitig gebraucht wird. Zwei Tage vor dem möglichen Barça-Spiel empfangen die FCB-Frauen in der AWSL den FC Zürich. Innerhalb von nur drei Tagen müssten damit gleich zwei Partien im Joggeli durchgeführt werden.

Das bedeutet viel Arbeit hinter den Kulissen. Die Stadiongastronomie muss sich auf zwei Heimspiele in kürzester Zeit einstellen. Auch das Greenkeeper-Team steht unter Zeitdruck: Nach dem Duell der Frauen bleiben weniger als 48 Stunden, um den Rasen für die Partie gegen Barcelona wieder herzurichten.

Zwei Spiele in zwei Tagen

Noch komplizierter wird das Wochenende für die Mannschaft von Stephan Lichtsteiner. Denn bevor Barça am Sonntag im Joggeli auflaufen wird, wartet auf die Basler eine Pflichtaufgabe. Am Samstag (16.00 Uhr) tritt der FCB in der ersten Cup-Runde auswärts beim Erstligisten FC Courtételle an.

Auch für Lichtsteiner ist das Duell gegen den grossen FCB aus Spanien ein «Highlight», dennoch ist für ihn klar, welches Spiel sportlich wichtiger ist. «Selbstverständlich liegt der Fokus für mich als Trainer auf dem Cup. Das hat Priorität», stellte Lichtsteiner klar.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass der eine oder andere Basel-Spieler in beiden Spielen zum Einsatz kommt. Wer seine Sache am Samstag gut mache, habe die Chance, auch am Sonntag zu spielen, stellt Lichtsteiner klar. Mehr als 90 Minuten soll nächstes Wochenende aber kein FCB-Profi auf dem Platz stehen.

UHD HDR FC Basel 1893 - FC Thun 09.08. 13:55 - 17:20 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Basel 1893 - FC Thun Live auf

Bevor die Basler an Courtételle und Barcelona denken können, gilt der Fokus aber dem kommenden Spiel gegen den FC Thun. Am Sonntag (Anpfiff um 16.30 Uhr) empfangen die Bebbi den Meister, blue Sport überträgt das Spiel live.