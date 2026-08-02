GC verliert zu Hause trotz 1:0-Führung mit 1:4 gegen Lugano. Eine Szene unmittelbar vor dem dritten Tessiner Treffer bringt die Hopper zum Kochen.

Es läuft die 78. Minute, als Mattia Zanotti beim Verteidigen des Balls in der eigenen Platzhälfte hinfällt und das Spielgerät mit den Armen trifft. Schiedsrichter Marijan Drmic lässt trotz der lautstarken Proteste der GC-Spieler weiterlaufen und Elias Pihlström vollendet den Konter mit dem wegweisenden 3:1 für Lugano.

GC-Trainer Peter Zeidler tobt an der Seitenlinie, weil sich der VAR nicht einschaltet. Korrekterweise gemäss Schiedsrichter-Experte Stephan Klossner, weil kein unnatürliches Umfallen von Zanotti zu erkennen sei und dieser sich am Boden einfach abstütze.

«Von aussen ist es klar Handspiel, er gibt dem Ball eine ganz andere Richtung. Er kommt ran, es gibt Konter und Tor», sieht es GC-Captain Amir Abrashi anders. «Es ist bitter, weil es das 1:3 ist und es dann schwierig wird gegen Lugano.»

Trotz klarer Meinung zu jener Szene zeigt sich der 36-Jährige selbstkritisch: «Wir müssen uns an der eigenen Nase nehmen. Wir müssen nach einer super 1. Halbzeit 2:0 führen. Nach der Pause kommen wir nicht gut raus. Sie machen das 1:1 und wir verpassen das 2:1. Wenn man solche Chancen gegen Lugano nicht macht, dann wird es sehr schwer.»

01:21

Mehr Videos zum Spiel GC – Lugano

05:11 GC – Lugano 1:4 Super League | 2. Runde | Saison 26/27

01:08 Bislimi: «Die 1. Halbzeit war ein bisschen träge»