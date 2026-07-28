Das Ressort Spitzenschiedsrichter des Schweizer Fussball-Verbandes analysiert ab dieser Saison die strittigsten Szenen eines Spieltags. Vor allem eine Szene zwischen YB und Sion sorgt beim Saisonstart für Gesprächsstoff.

Strittige Szene im Spiel zwischen YB und Sion: Sion-Stürmer Winsley Boteli kommt im Zweikampf mit Cedric Zesiger zu Fall. Penaly oder nicht? Ein Einblick in den VAR-Keller.

So hat der VAR die strittige Penalty-Szene in Bern bewertet Strittige Szene im Spiel zwischen YB und Sion: Sion-Stürmer Winsley Boteli kommt im Zweikampf mit Cedric Zesiger zu Fall. Penaly oder nicht? Ein Einblick in den VAR-Keller.

Darum geht’s Ab dieser Saison analysiert das Ressort Spitzenschiedsrichter des SFV die strittigsten Szenen eines Spieltags.

Dazu gehört zum Saisonauftakt eine Aktion von YB-Captain Cédric Zesiger an Sion-Stürmer Winsley Boteli.

«Die technisch klarste Lösung ist Penalty», heisst es in der Analyse. Von einer Fehlentscheidung ist aber keine Rede. Zusammenfassung erstellt mit

Das Schiedsrichterwesen im Schweizer Fussball strebt mehr Transparenz an. Dazu gehört, dass VAR-Szenen ab dieser Saison in den Stadien auf Grossleinwand abgespielt werden oder die Matchuhr auch in der Nachspielzeit weiterläuft. Zudem analysiert das Ressort Spitzenschiedsrichter im Format «Ref's Insights» jeweils die strittigsten Szenen eines Spieltags.

In der ersten Runde sticht dabei eine Szene aus der Partie zwischen YB und Sion heraus. Sion-Stürmer Winsley Boteli wird in der 54. Minute Strafraum von YB-Captain Cédric Zesiger zurückgehalten und fällt. Schiedsrichter Kanagasingam entscheidet auf kein Foul – und auch der VAR bleibt stumm. Zurecht?

«Die technisch klarste Lösung ist Penalty», heisst es in der Schiedsrichter-Analyse. Doch von einem Fehlentscheid ist nicht die Rede: «Der VAR ist sich der Situation voll und ganz bewusst und beschreibt sie sehr treffend. Da es sich gemäss Beschreibung des VAR nicht um einen eindeutigen und offensichtlichen Fehler des Schiedsrichters handelte, hat er zu Recht nicht eingegriffen.»

Die Kriterien, die in dieser Aktion für einen Verzicht eines VAR-Eingriffs sprechen: «Der Angreifer des FC Sion hat den Kontakt übertrieben dargestellt und ist zu leicht zu Boden gefallen, da der Ball für ihn nicht mehr in Spielreichweite war. Der VAR hat gut und effizient kommuniziert.»

Die Highlights der Partie