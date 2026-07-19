Nach einer enttäuschenden Saison soll beim FC Basel die Wende gelingen. Präsident David Degen erklärt bei blue Sport vor dem letzten Test gegen Juve den grossen Umbruch, spricht über die Abgänge eigener Talente und formuliert die Ziele für die neue Spielzeit.

Darum geht’s David Degen freut sich auf den Saisonstart und erwartet nach dem enttäuschenden 5. Platz der Vorsaison eine klare Trendwende.

Sportlich soll Basel mindestens die Gruppenphase der Conference League erreichen.

Die vielen Kaderveränderungen begründet Degen mit dem Wunsch nach einem neuen Teamcharakter. Der Abgang von Andrin Hunziker sei nachvollziehbar, da man ihm keine Startelfgarantie habe geben können. Die Zukunft von Philip Otele und Metinho ist noch offen. Zusammenfassung erstellt mit

Nächste Woche startet die neue Super-League-Saison und so bestreitet der FC Basel am Samstagnachmittag ein letztes Testspiel. Vor dem prestigeträchtigen Duell gegen Juventus Turin (0:0) im St. Jakob-Park nimmt sich David Degen für blue Sport Zeit.

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«Ich freue mich auf die neue Saison. Wir haben in der Schweiz den Nachteil, dass wir sehr früh anfangen, obwohl wir dieses Jahr sogar eine Woche später als üblich beginnen. Im Vergleich zu allen anderen sind wir immer sehr früh dran. Eine Woche nach dem WM-Final und schon geht es wieder los», resümiert er.

Nach der «sehr durchwachsenen» letzten Saison will Degen in seinem Klub eine Trendwende sehen. «Der 5. Platz war definitiv nicht unser Anspruch. Das war auch nicht das Auftreten, das ich als Präsident sehen will. Darum passierte relativ viel, damit wir mit neuem Schwung und Elan in die Saison starten können», sagt der 43-Jährige.

Durch das schlechte Abschneiden in der Liga verpasste der FCB es auch, sich für den Europacup zu qualifizieren. Das schmerze natürlich, aber der Verein sei zum Glück dank der früheren Transfererlöse so aufgestellt, dass man finanziell nicht zwingend darauf angewiesen sei, so Degen.

Conference League als Minimalziel

Degen über die Ziele: «Der Basel muss sicher immer mindestens die Gruppenphase der Conference League anstreben. Mehr ist dann eine Zugabe.»

Dieses Vorhaben sei dabei nicht ganz einfach, weil die Schweizer Klubs mehrere Quali-Runden überstehen müssten. «Heute ist es gegen jeden Gegner schwierig geworden. Jeder Gegner kann verteidigen und jeder Gegner ist physisch stark», betont er.

Degen würde die Mission liebend gerne mit eigenen Spielern bestreiten. «Ich möchte die Eigenen auf dem Platz sehen», macht er klar und ergänzt, der Verein würde «hart daran arbeiten», um selbst ausgebildete Spieler auf den Platz zu bringen. Degen erwähnt das Beispiel von Giacomo Koloto, der «sehr nah» an der Stammelf sei.

Andrin Hunziker stürt neu für St. Gallen. www.imago-images.de

Vor der Saison haben aber gleich mehrere Profis mit FCB-Stallgeruch den Klub verlassen. U21-Nationalspieler Junior Zé wechselt in die 2. Bundesliga

zu Eintracht Braunschweig, Vize-Captain Dominik Schmid ging zu Red Bull Salzburg und Andrin Hunziker schloss sich dem FC St. Gallen an.

Vor einem Jahr habe der Verein nur wenige Veränderungen im Kader vorgenommen, was aber nicht erfolgreich gewesen sei, erläutert Degen. «Jetzt haben wir gewusst, wir müssen etwas ändern, auch im Charakter des Teams etwas ändern. Und darum passierte einfach mehr.»

«Junior Zé wollte sich im Winter unbedingt ausleihen (Midtylland – Anm. d. Red.) lassen. Dort hat es nicht funktioniert und er ist zurückgekommen. Es war für ihn hier eine schwierige Situation.»

Mit Celar schon vorne besetzt

Den Abgang von Andrin Hunziker, der beim FCSG einen Vierjahresvertrag erhielt und zuletzt in Winterthur überzeugen konnte (elf Liga-Tore), begründet Degen so: «Das ist schade. Aber er will Stürmer Nummer 1 sein, was er wohl in St. Gallen sein kann.»

Mit Zan Celar habe der Klub einen Spieler geholt, der schon «Stürmer Nummer 1» sei, weshalb man Hunziker diese Position nicht habe garantieren können. Er verstehe, wenn einige Fans nicht glücklich damit seien, aber man habe auch einem eigenen Jungen mit top Charakter keine Steine in den Weg legen wollen, meint Degen.

Dafür sind mit Philip Otele (nach Leihe zurück) und Metinho zwei Kandidaten im Kader, die noch wechseln könnten. «Ich würde sie beide gerne behalten. Heute sind sie noch da, aktuell gibt es keine Angebote. Und wenn noch was reinkommen sollte, muss man darüber diskutieren», sagt Degen.

Er wolle grundsätzlich nie einen Spieler gegen seinen Willen im Klub halten, zumal dies sowieso eine Illusion sei. Ein unzufriedener Spieler im Verein bringe nur Verlierer auf beiden Seiten. «Ich gehe schwer davon aus, dass sie beim Auftakt gegen Servette starten werden und Vollgas geben.»

Stimmen nach dem Testspiel

01:14 Shaqiri: «Ich hatte in den letzten Wochen etwas Schmerzen»

03:00 Omlin: «Das stimmt uns zuversichtlich für die neue Saison»