Der FCB-Coach geht nach dem Sieg gegen den FC Thun an der Medienkonferenz auf Konfrontationskurs mit Journalisten. Er vermisst den Respekt und bemängelt die Berichterstattung.

Darum geht’s Stephan Lichtsteiner coacht den FCB zum zweiten Saison-Sieg.

Nach der PK wird der FCB-Coach auf die Atmosphäre im Klub angesprochen.

Danach kritisiert Lichtsteiner die Journalisten. Zusammenfassung erstellt mit

Der FCB hat Grund zum Jubeln. Gegen Thun setzt der 21-fache Schweizer Meister ein starkes 4:2 im Joggeli ab. Es ist der bisher überzeugendste Auftritt der Bebbi. «Die Mannschaft hat den Plan hervorragend umgesetzt», sagt Coach Stephan Lichtsteiner nach dem Spiel.

An der Medienkonferenz wird Lichtsteiner auf die Atmosphäre innerhalb des Klubs angesprochen. Ein Journalist will von ihm wissen, ob die Atmosphäre im Klub nach dem Sieg gegen den amtierenden Meister wieder besser sei. Zuvor habe er von «einer negativen Stimmung» im Klub gesprochen.

Lichtsteiner entgegnet: «Ich weiss es nicht. Das müsst ihr mir sagen. Vieles kommt von eurer Seite.» Der ehemalige Nati-Captain bemängelt die negative Berichterstattung und vermisst Respekt.

Viel Engagement, wenig Output

«Ich habe Respekt vor euch, bin pünktlich und versuche, mir Mühe zu geben und mir viel Zeit zu nehmen für individuelle Gespräche.» Lichtsteiner spricht von einer «spärlichen» Berichterstattung. Diese sei darauf ausgelegt, «Negativität in diesen Klub zu bringen». Für ihn persönlich sei das in Ordnung, aber «der Klub und die jungen Spieler verdienen das nicht».

Danach geht der FCB-Coach in die direkte Konfrontation: «Im Speziellen du bringst mit deiner Art und Weise, wie du schreibst sehr viel Unruhe in den Klub – und auch mit deiner Art und Weise, wie du mir gegenüber keinen Respekt hast, indem du dich nicht an Abmachungen hältst. In Zukunft will ich das ändern, das wollte ich dir einfach mal so sagen.»

Erst Cup, dann Barça-Knüller

Gesagt, getan: Lichtsteiner wählt die knallharte Tour der Kommunikation und den Diskurs in aller Öffentlichkeit – offenbar zum Schutz des Klubs und seiner Schützlinge.

Seine Mannen reisen am kommenden Samstag, einen Tag vor dem Testspiel-Kracher gegen den grossen FC Barcelona, im Cup in den Jura. Dort wartet der FC Courtételle, der bis zum Sommer von Ex-FCB-Spieler François Marque trainiert wurde.