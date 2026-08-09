GC verliert bei Servette mit 1:2 und bleibt offensiv einmal mehr vieles schuldig. blue Sport Experte Rolf Fringer übt nach der Partie deutliche Kritik an der Kaderpolitik der Hoppers – und fordert einen Unterschiedsspieler.

Darum geht’s GC verliert bei Servette mit 1:2 und bleibt vor allem offensiv harmlos.

blue Sport Experte Rolf Fringer sieht bei den Hoppers fehlende Qualität als Hauptproblem.

Fringer fordert von den GC-Besitzern mehr Investitionen und einen «Topshot» als Zugpferd. Zusammenfassung erstellt mit

Der Start gelingt GC eigentlich nach Mass: Amir Abrashi bringt die Hoppers nach zwölf Minuten in Führung – und trifft damit erstmals seit mehr als elf Jahren wieder in der Super League. Doch Servette dreht die Partie noch zum 2:1.

Für blue Sport Experte Rolf Fringer liegt das Problem auf der Hand. «GC ist willig, die Jungen versuchen. Aber am Schluss ist es das GC, das man kennt», sagt der 69-Jährige. Es fehle nicht an Erfahrung, «aber an der Klasse».

Vor allem offensiv mangelt es den Hoppers an Durchschlagskraft. Bezeichnend: Die beste Chance nach dem Treffer von Abrashi hat nach der Pause Innenverteidiger Abdoulaye Diaby, dessen Volley deutlich über das Tor fliegt. «Der gefährlichste war der Verteidiger», stellt Experte Philippe Montandon fest. GC lebe vom Kollektiv, «aber mehr nicht».

Fringer geht noch einen Schritt weiter. Eine junge und willige Mannschaft könne man zwar gut einstellen, «aber die Tore kann man eben nicht selbst machen, wenn da die Qualität nicht stimmt». Er wünscht sich deshalb, dass die Besitzer endlich Geld in die Hand nehmen und einen «Topshot» verpflichten, «bei dem alle staunen».

Die immer gleiche Strategie mit jungen Spielern reicht Fringer nicht mehr. «Immer der gleiche Plan mit den Jungen: Man will sie ein bisschen besser machen und weiterentwickeln», sagt er und erinnert daran, dass bereits mehrere Besitzergruppen diesen Weg eingeschlagen hätten. Sein deutliches Fazit: «Man kann es fast nicht mehr hören»