Als Spieler wurde Marcel Koller bei den Grasshoppers zur Legende, nun soll er den FC Zürich zurück zum Erfolg führen. Warum er das Angebot des FCZ annahm und weshalb die Spieler bereits von ihm beeindruckt sind.

Darum geht’s Marcel Koller musste wegen seiner langen GC-Vergangenheit über das FCZ-Angebot nachdenken, liess sich aber vom Präsidentenpaar des Vereins überzeugen.

Nach elf Titeln mit Al-Ahly in Ägypten kehrt Koller in die Schweiz zurück. Er beschreibt die Zeit in Kairo als erfolgreich, aber wegen der enormen Aufmerksamkeit auch als sehr intensiv.

Beim FC Zürich setzt Koller auf tägliche Einsatzbereitschaft, Teamarbeit und starke Basics. Die Spieler zeigen sich bereits beeindruckt von seiner ruhigen und bodenständigen Art. Zusammenfassung erstellt mit

Der FC Zürich geht mit einem neuen Trainer in die kommende Super-League-Saison. Der Mann an der Seitenlinie ist aber längst kein Unbekannter – auch in Zürich nicht. Es ist Marcel Koller. Als Spieler wurde er zur GC-Legende, als Trainer holte er sowohl mit den Grasshoppers als auch mit dem FC St.Gallen den Schweizer Meistertitel. Mit dem FC Basel wurde er zudem 2019 Cupsieger.

blue News hat den 65-Jährigen zum Trainingsstart im Juni getroffen und gefragt, wie es dazu kam, als langjährige GC-Gallionsfigur beim Stadtrivalen zu unterschreiben: «Ich musste natürlich schon überlegen. Ich war ja meine ganze Karriere bei GC – ausser zwei Jahre von 10-12 bei Schwamendingen. Aber am Ende hat mich das Präsidenten-Ehepaar überzeugt. Sie sind schon lange dabei, man hat einen kurzen Draht zu ihnen», erklärt Koller.

Zuletzt trainierte Koller den FC Al-Ahly in Kairo. Mit den Ägyptern gewann Koller total elf Titel, darunter zwei Mal die afrikanische Champions League. Rückblickend sagt er nun: «Dort ist alles noch etwas intensiver, da ist es wichtig, die Ruhe zu behalten.» Dadurch, dass man eine erfolgreiche Zeit hatte, hielt es sich aber im Rahmen. Denn Koller erklärt, dass es bei Niederlagen weniger einfach gewesen sei: «Wenn man dort verliert, ist es schwierig. Dann ist es besser, wenn man zuhause bleibt und nicht rausgeht. Weil jeder Fan schwatzt einen an. Bei 22 Millionen Einwohnern in Kairo war das ein wenig anstrengend.»

Start beim FC Zürich

Die neue Aufgabe heisst nun FC Zürich. Koller hat sich bereits vor dem ersten Training intensiv mit Verein und Mannschaft auseinandergesetzt: «Ich habe vorgängig schon sieben Spiele gesehen und habe mir natürlich meine Gedanken gemacht.» In der Vorbereitung sei es nun darum gegangen, im Detail zu arbeiten, sei das in Gruppen oder auch individuell. Koller sagt zu seinen Ansprüchen ans Team: «Ich will sehen, dass die Spieler im Training jeden Tag alles geben und dann ist es meine Aufgabe, einzugreifen und zu korrigieren.»

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Nach einer der ersten Einheiten konnte blue News auch mit zwei FCZ-Spielern sprechen. Beide sind voll des Lobes für den neuen Coach. So sagt Lindrit Kamberi über Koller: «Die Aura und Persönlichkeit von Koller spürt man. Seine Ruhe und Gelassenheit ist beeindruckend und vor allem hat er auch eine gewisse Wärme, die wir brauchen.» Wichtig sei dem neuen Trainer, dass man konstant sei und als Team zusammenarbeite. Das seien die Basics, der Rest komme dann von allein.

Auch Innenverteidiger Alexander Hack sieht ein ähnliches Erfolgsrezept: «Die Basics sind bei uns die wichtigen Sachen. Ruhe am Ball, Gegenpressing, sauberes Passspiel. Wenn wir über diese Basics kommen, können wir eine gute Saison spielen.» Und auch der Deutsche ist von Koller von Beginn an beeindruckt: «Er ist sehr bodenständig. Ich glaube, die jungen Leute sagen Aura dazu.» Des Weiteren erklärt Hack, dass Koller ja auch schon viele Erfolge feierte. Das sei auch wichtig vor allem für die jungen Spieler zu sehen, dass da jemand mit Erfahrung komme. Nun gehe es darum, so schnell wie möglich umzusetzen, was Koller fordere: «Er nimmt sich oft die Zeit und redet mit den Jungs.»

Ob der FCZ unter Koller tatsächlich wieder zu Erfolgen zurückkehrt? Einen ersten Härtetest gibt es gleich am 27. Juli. Dann steht das knifflige Auswärtsspiel beim FC St. Gallen an. Ausgerechnet bei dem Verein, mit dem Koller im Jahr 2000 den ersten von vielen Titeln als Trainer holte.