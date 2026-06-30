Der Besitzerwechsel bei den Grasshoppers hat erste Konsequenzen. Wie blue Sport erfahren hat, muss Sportchef Alain Sutter seinen Platz räumen.

Am Montag wird offiziell, dass der Grasshopper Club Zürich durch die Bridge Football Group übernommen wird und sich der Los Angeles FC zurückzieht. Der Besitzerwechsel bringt auch personelle Konsequenzen mit sich.

Wie blue Sport am Dienstagmorgen erfahren hat, muss Sportchef Alain Sutter den Klub verlassen. Das deckt sich mit «Blick»-Informationen. Der 58-Jährige hatte den Posten erst vor gut einem Jahr übernommen, konnte den kriselnden Rekordmeister aber nicht wie erhofft stabilisieren.

Erst vor wenigen Tagen sagte Sutter im Interview mit blue Sport: «Wie immer im Leben geht es darum, dass man das beste aus der Situation macht. Selbstverständlich wünschen wir uns, dass LAFC dabeibleibt und ihr Engagement weitermachen.»