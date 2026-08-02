Der FC St.Gallen dreht in Vaduz in den letzten 20 Minuten ein 1:2 und fährt den zweiten Saisonsieg ein. Ganz zufrieden ist Captain Lukas Görtler nach dem Spiel aber nicht.

Nach der 0:5-Klatsche in Lissabon gegen Benfica rehabilitiert sich der FC St.Gallen mit einem 3:2-Sieg in Vaduz. Obwohl die Mannschaft von Enrico Maasen bereits in der 1. Minute durch Aliou Baldé in Führung geht, steht sie 20 Minuten vor Schluss vor einer erneuten Niederlage. Der 21-jährige Enoch Owusu stellt die drei Punkte mit einem Doppelpack doch noch sicher.

«Heute hat es nicht viel Spass gemacht», konstatiert FCSG-Captain nach dem Schlusspfiff im Interview bei blue Sport. «Ich bin glücklich, dass wir das Spiel gewonnen und sechs Punkte haben. Ich weiss aber auch, dass wir in der 1. Halbzeit geschwommen sind, obschon wir perfekt ins Spiel gestartet sind.»

Für den 32-Jährigen sei der Sieg aufgrund der Leistung in der 2. Halbzeit verdient, wenn auch etwas glücklich, so wie die ersten 45 Minuten verlaufen sind.

«Haben das Spiel mit der Bank gewonnen»

Der FCSG habe dominanter spielen und hinten weniger zulassen wollen, doch die vier Spiele in elf Tagen hätten sich gegen Vaduz bemerkbar gemacht. «Es ist extrem kräftezehrend, alle drei Tage zu spielen. Dennoch hätte ich es vor zwei Wochen unterschrieben, dass wir sechs Punkte haben. Heute hätte ich mich darüber gefreut, wenn wir besser Fussball gespielt hätten.»

Den Sieg bewerkstelligen am Ende die Eingewechselten, insbesondere Enoch Owusu: «Er hat eine lange Leidenszeit hinter sich. (...) Er hat bis letzte Woche kein Spiel mehr gemacht. Es ist ein Segen, wenn man so einen hat, der das Spiel dreht. (...) Wie bereits gegen Zürich haben wir das Spiel mit der Bank gewonnen. Ohne die hätten wir hier vielleicht nicht einmal einen Punkt geholt.»